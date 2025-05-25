سهيل العريفي رئيساً لشركة بني ياس لكرة القدم

اقترب سهيل العريفي من تولي منصب رئيس شركة كرة القدم بنادي بني ياس، خلفاً لمحمد علي الجنيبي، الذي تولى قيادة الشركة في الفترة الماضية.

وعلمت «البيان» أن سهيل العريفي سيتولى قيادة شركة كرة القدم ببني ياس في إطار تغييرات إدارية داخل النادي عقب انتهاء موسم «السماوي»، إذ من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي والبدء في مهام عمله رسمياً مطلع شهر يونيو المقبل.

ويمتلك العريفي خبرات كبيرة في عالم الإدارة الرياضية، وسبق له تولي منصب المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، وعضواً في اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم للأندية التي أُقيمت في الإمارات، ومديراً تنفيذياً لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، ويشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بالمجلس.