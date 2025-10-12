ري ماناج مهاجم الشارقة يستفز الصرب باحتفالية النسر الألباني



قاد ري ماناج مهاجم الشارقة، منتخب ألبانيا لانتصار مهم خارج قواعده 1-0 على صربيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. وسجل ماناج هدف الفوز لمنتخب ألبانيا في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليحقق منتخب بلاده انتصاراً تاريخياً، ويخطو خطوة كبيرة نحو الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى كأس العالم.

واعتبر ماناج بطلاً في ألبانيا بعد الفوز الثمين على حساب غريم صعب، لينفرد المنتخب الألباني بالمركز الثاني في المجموعة الحادية عشرة بتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال برصيد 11 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف منتخب إنجلترا متصدر المجموعة، بينما تحتل صربيا المركز الثالث بسبع نقاط.



اللافت لم يكن في الهدف الذي سجله ماناج، ولكن في الاحتفال الذي قام به عقب تسجيله الهدف أمام دكة بدلاء منتخب صربيا، ما استفز الجهاز الفني واللاعبين والجماهير الصربية في ملعب دوبوسيكا، التي كانت تشعل الأجواء منذ بداية المباراة وتهتف تجاه لاعبي منتخب ألبانيا بهتافات عدائية مثل «الموت للألبان» على خلفية صراعات تاريخية بين البلدين.



واحتفل ماناج بإشارة «النسر الألباني» الشهيرة، الرمز الوطني لألبانيا، للرد على هتافات المشجعين الصرب في ظل اشتعال المباراة، ما كان ينذر باشتباكات عنيفة قبل أن يتم التدخل لتهدئة الأجواء. وتقضي التصفيات الأوروبية بتأهل أصحاب الصدارة في المجموعات الـ 12 مباشرة إلى نهائيات المونديال، فيما يخوض أصحاب المركز الثاني ملحقاً أخيراً في مارس المقبل من أجل تأهل 4 منتخبات أخرى.