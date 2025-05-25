ميسي يقود إنتر ميامي للتعادل مع فيلادلفيا يونيون في الدوري الأمريكي

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لقلب تأخره إلى تعادل 3/3 مع فريق فيلادلفيا يونيون في المباراة التي جمعتهما مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وشهدت بقية المباريات، فوز كولورادو رابيدز على سانت لويس سيتي 1 / صفر، وفانكوفر وايتكابس على ريال سالت ليك 3 / 2 ، وشارلوت على كولومبوس كرو 3 / 2 ونيويورك ريد بولز على دي سي يونايتد 2 / صفر، أورلاندو سيتي على بورتلاند تيمبرز 1 / صفر، وناشفيل على تورونتو 2 / 1.

كما شهدت هذه الجولة، تعادل سان خوسيه إيرثكويكس مع هيوستن دينامو 3/3 ، ومينيسوتا يونايتد مع أوستن 1 / 1، وسبورتينج كانساس سيتي مع نيو إنجلند ريفوليوشن 3/3 ، ومونتريال مع لوس أنجليس إف سي 2/2.

وسجل ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات وبطل كأس العالم 2022، هدفا حاسما في أول مباراة له منذ أن وجه رسالة لزملائه بالفريق، يدعوهم فيها إلى التماسك والبقاء متحدين، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية نادرة عقب الخسارة أمام أورلاندو.

وأنهى فيلادلفيا يونيون الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما كوين سوليفان في الدقيقة السابعة وتاي باريبو في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، قلص تاديو أليندي الفارق بتسجيله هدف إنتر ميامي الأول في الدقيقة 60.

ثم أضاف باريبو الهدف الثاني له والثالث لفيلادلفيا في الدقيقة 73.

ولكن ميسي سدد ركلة حرة في الدقيقة 87 ليجعل النتيجة 3 / 2 لمصلحة ميامي، مشعلا حماس إنتر ميامي، الذي تمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق تيلاسكو سيجوفيا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وقال ميسي لـ"أبل تي في": "نمر حاليا بفترة من النتائج السيئة، لكن علينا مواصلة العمل والتفكير فيما هو قادم. مع تبقي ثلاث أو أربع مباريات في شهر مايو، علينا أن ننهي هذا الشهر بأفضل طريقة ممكنة لنكون مستعدين لمباريات كأس العالم للأندية".

وتبدأ منافسات مونديال الأندية يوم 14 يونيو. وهو الحدث الكبير التالي في أجندة مباريات إنتر ميامي.