إيسايلا يعلن رحيله عن بني ياس ويودّع اللاعبين

أعلن الروماني دانييل إيسايلا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، رحيله عن "السماوي" عقب ختام الفريق مشواره في دوري أدنوك للمحترفين بالموسم الحالي.

وانتهى عقد إيسايلا مع بني ياس بنهاية الموسم الحالي، بعدما كان قد تولى المهمة في يناير الماضي خلفاً للبرتغالي جواو بيدرو سوزا، لكنه لم يكشف عن وجهته المقبلة.

وقال إيسايلا في تصريح خاص لـ«البيان»: "مشواري مع بني ياس انتهى بنهاية الموسم، جرت بعض المفاوضات بيني وبين إدارة النادي ولكن لم نتوصل إلى اتفاق، لذا فالعقد انتهى بنهاية الموسم. لدي بعض العروض، سأحصل على إجازة الآن، وبعدها سأفكر في وجهتي المقبلة".

وودّع إيسايلا لاعبي بني ياس في غرفة ملابس اللاعبين عقب نهاية مباراة بني ياس وكلباء في الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وذلك بعدما غاب عن قيادة الفريق من أرض الملعب في المباراة الأخيرة بالموسم نتيجة الإيقاف.