لويس إنريكي: الفوز بكأس فرنسا كان إعداداً مثالياً لدوري الأبطال

ربما كان بال لاعبي باريس سان جيرمان مشغولاً بجائزة أكبر لكنهم احتفظوا بسهولة بكأس فرنسا لكرة القدم أمس السبت بأداء وصفه مدربهم لويس إنريكي بأنه الطريقة الأمثل للتحضير لنهائي دوري أبطال أوروبا.

حقق سان جيرمان فوزا سهلاً على ستاد رانس 3-صفر في استاد فرنسا قبل أسبوع من مواجهة إنتر ميلان في محاولة للفوز بأول كأس أوروبية يسعى إليها الفريق منذ فترة طويلة.

وقال لويس إنريكي لشبكة (بي.إن سبورتس) "كانت مباراة جيدة جدا. تحضرنا للنهائي في 31 من هذا الشهر بأفضل طريقة".

وأضاف "هذا النهائي (دوري أبطال أوروبا) مهم. نريد كتابة التاريخ. نحن مستعدون. نحن فريق حقيقي ونريد الفوز بالألقاب".

أنجز باريس سان جيرمان المهمة في الشوط الأول إذ سجل ثلاثة أهداف في مرمى رانس الذي لم يُظهر مقاومة تذكر. وتقع على عاتق لويس إنريكي الآن مهمة إعداد فريقه لأهم مباراة في موسمه.

وقال "سيكون نهائي دوري أبطال أوروبا لحظة مميزة للجميع. ليس هناك استعداد خاص".

وتابع "سنواجه ضغطا كبيرا لكن علينا الاستعداد له بأفضل طريقة. ليس من السهل إدارة كل شيء في الفريق".

حقق لويس إنريكي الثلاثية المحلية في أول موسمين له مع سان جيرمان.

وقال "نحن فريق شاب لكننا نتمتع بالخبرة ونرغب في التفكير في ما نريد فعله على أرض الملعب".

وأضاف "نأمل أن نحتفل بدوري أبطال أوروبا".

سبق أن فاز لويس إنريكي بالثلاثية القارية المنشودة أثناء تدريب برشلونة ويرغب الآن في تحقيق الإنجاز ذاته مع الفريق الفرنسي الذي يسعى للفوز بجميع الألقاب المتاحة أمامه هذا الموسم.

وقال المدرب للصحفيين "أحرزنا ثلاثة من أصل أربعة ألقاب يمكننا الفوز بها ونحن في الخطوة الأخيرة. آمل أن نصنع تاريخا مع باريس سان جيرمان".

وأضاف "أظهر الفريق التزاما كبيرا وهذا ما يهيئنا للمباراة التي نتتظرها والتي ستكون حاسمة وستمكننا من كتابة التاريخ".