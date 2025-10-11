الإسباني ألبرت سامسو مديراً فنياً لأكاديمية نادي حتا



تعاقدت إدارة نادي حتا مع المدرب الإسباني ألبرت سامسو ليتولى مهام المدير الفني لأكاديمية كرة القدم بالنادي، ووقع العقد الجديد مع المدرب الإسباني من نادي حتا جمعة سعيد الكندي نائب رئيس مجلس الإدارة، الذي أكد أن التعاقد مع الإسباني يأتي في إطار توجه شركة كرة القدم بالنادي إلى تطوير منظومة الأكاديمية والارتقاء بالمستوى الفني والأكاديمي، مشيراً إلى أن تعيين الإسباني ألبرت سامسو يأتي للإشراف على مجموعة من المدربين الإسبان المشرفين على عدد من فرق أكاديمية النادي الذين تم استقطابهم مؤخراً في إطار التوجه نحو اعتماد المدرسة الإسبانية في التدريب والتأهيل وذلك لما تمتاز به من أسلوب احترافي يختص بصناعة المواهب وتنمية القدرات الفنية بالمراحل السنية المبكرة.



وأشار جمعة سعيد الكندي، إلى أن استقطاب الكفاءات الإسبانية يعكس التزام الأكاديمية بتطبيق أفضل الممارسات الفنية والتربوية في كرة القدم الأوروبية بما يسهم في تأهيل جيل واعد من اللاعبين القادرين على تمثيل النادي والمنتخبات الوطنية مستقبلاً.