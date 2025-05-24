رواتب زهيدة في بطولة المليارات.. لاعبون في البريميرليغ يتقاضون أقل من سائق تاكسي!

في الوقت الذي تُعد فيه الرواتب الخيالية والصفقات القياسية من أبرز سمات الدوري الإنجليزي الممتاز، يكشف تقرير جديد عن وجه آخر خفي للمسابقة الأكثر ثراءً في عالم كرة القدم، حيث يسلط الضوء على 15 لاعباً يتقاضون أدنى الرواتب في موسم 2024/2025، بعضهم لا يتجاوز راتبه الأسبوعي 2500 جنيه إسترليني فقط، أي أقل مما يتقاضاه بعض سائقي التاكسي.

ورغم أن متوسط الأجور في البريميرليغ يصل إلى نحو 60 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، إلا أن عدداً من اللاعبين، خاصة المواهب الصاعدة والاحتياطيين، يعيشون واقعاً مختلفاً تماماً من الناحية المالية.

وتستند هذه القائمة إلى بيانات موقع Capology للرواتب، وموقع Transfermarkt للإحصاءات والانتقالات.

نجوم تحت الرادار

يتصدر القائمة لاعب برينتفورد رايان تريفيت، براتب أسبوعي يبلغ 2500 جنيه إسترليني، رغم مشاركته المتكررة كبديل قبل إعارته إلى إكزتر سيتي في يناير الماضي. أ

ما حارس بورنموث ويل دينيس، فلم يشارك بعد في أي مباراة رسمية، رغم كونه الحارس الاحتياطي للفريق ويتقاضى 3,000 جنيه إسترليني فقط أسبوعياً.

ويضم التصنيف أيضاً مدافعين مثل أليكس مورفي من نيوكاسل، وسيريان سليكَر من إيبسويتش تاون، وكليهما من خريجي الأكاديميات ويُنتظر أن يثبتا جدارتهما في المواسم القادمة.

أسماء واعدة ومواهب قيد التطور

وتبرز أسماء أخرى مثل كيليان كاهيل (برايتون)، وباريس ماغوما (برينتفورد)، وزاك أبوت (نوتنغهام فورست)، وجميعهم يحصلون على رواتب محدودة، لكنهم يمثلون استثمارات مستقبلية لأنديتهم.

أما في النصف الأعلى من القائمة، فقد احتل المركز الـ15 جوش أتشيامبونغ من تشيلسي، الذي يتقاضى 5,000 جنيه إسترليني أسبوعياً، وهو خريج أكاديمية النادي وبدأ يفرض حضوره على دكة البدلاء مؤخراً.

وتكرر الرقم ذاته مع لاعبين مثل الكوري الجنوبي جي-سو كيم (برينتفورد)، وجيمس هيل (بورنموث)، وغارانع كوال (نيوكاسل)، وغيرهم.

صورة مزدوجة للمسابقة الأغلى

تكشف هذه القائمة التفاوت الصارخ في الرواتب داخل البطولة التي تُعد الأغنى في العالم، حيث ينال البعض رواتب فلكية تتجاوز المليون جنيه إسترليني شهرياً، في حين لا يزال آخرون في بداية سلم المجد الكروي يتقاضون مبالغ متواضعة بالكاد تُذكر مقارنة ببقية زملائهم.

ورغم هذا التفاوت، فإن هؤلاء اللاعبين الشباب قد يشكلون النواة القادمة لنجوم البريميرليغ في المستقبل، ما يجعل رواتبهم الحالية جزءاً من رحلة طويلة نحو القمة.