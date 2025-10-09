استدعاء ثنائي الظفرة البركاوي والخليوي إلى منتخب المغرب الثاني



تلقى ثنائي الظفرة كريم البركاوي ومحمد الخليوي استدعاء للانضمام إلى منتخب المغرب الثاني، الذي يستعد لخوض مباراة ودية أمام الكويت، يوم 14 أكتوبر الجاري في دبي، ضمن تحضيراته للمشاركة في كأس العرب 2025.



وأعلن الظفرة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، استدعاء ثنائي هجوم الفريق المغربيين، كريم البركاوي ومحمد الخليوي، لمنتخب «أسود الأطلسي» الثاني، الذي يقوده طارق السكتيوي، ضمن تحضيراته قبل كأس العرب، المقررة في قطر، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.



ويأتي ضم البركاوي والخليوي، بعد ظهورهما بشكل مميز مع الظفرة في دوري المحترفين الإماراتي، إذ سيكون الثنائي ضمن القائمة الموسعة للسكتيوي، قبل الاختيار النهائي لقائمة المنتخب المشارك في كأس العرب.



وسيخوض المنتخب المغربي منافسات كأس العرب بلاعبي الدوري المغربي، بالإضافة إلى لاعبين من الدوريات العربية، بسبب مشاركة المنتخب الأول في كأس أفريقيا.



ويشارك منتخب المغرب للرديف في كأس العرب، ضمن المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات السعودية والفائز من مواجهة عمان والصومال، والمتأهل من لقاء اليمن وجزر القمر.