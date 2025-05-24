إنفانتينو يفتح الباب أمام مشاركة رونالدو في مونديال الأندية

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن هناك مفاوضات بشأن انتقال قد يشهد مشاركة كريستيانو رونالدو في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام الشهر المقبل.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) إن فريق النصر السعودي، الذي يلعب له رونالدو، فشل في التأهل للبطولة الجديدة التي تم زيادة عدد الفرق المشاركة بها إلى 32 فريقا للمرة الأولى، ولكن إنفانتينو بدا وكأنه يلمح إلى احتمال انتقال رونالدو /40 عاما/ إلى ناد آخر يتيح له المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة الاتحاد الدولي بشكلها الجديد.

قال إنفانتينو في حديثه مع اليوتيوبر "أي شو سبيد" :"رونالدو قد يلعب مع أحد الفرق أيضا في كأس العالم للأندية. هناك مناقشات".

وأضاف: "نعم كريستيانو رونالدو ربما يلعب في مونديال الأندية. هناك مفاوضات مع بعض الأندية، فمن يدري ما إذا كان هناك ناد يتابع ومهتم بالتعاقد مع رونالدو في كأس العالم للأندية".

وقدم فيفا فترة انتقالات إضافية تمتد من أول إلى 10 يونيو، لتمكين الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية من إتمام صفقاتها في الوقت المناسب للبطولة التي تقام في الولايات المتحدة في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 13 يوليو.

وانضم رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، للنصر في 2022 بعدما ترك مانشستر يونايتد في منتصف الموسم. واقترب عقده من الانتهاء مع النصر هذا العام، ولكن تقارير ذكرت إنه اقترب من الموافقة على التجديد لفريقه الحالي.

وتعرض إنفانتينو لانتقادات شديدة بسبب تسهيله مشاركة ليونيل ميسي وفريق إنتر ميامي في كأس العالم للأندية، رغم أن الفريق الأمريكي ليس بطلا للولايات المتحدة أو لأحد الألقاب القارية.