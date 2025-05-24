مكتوميناي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي

اختير سكوت مكتوميناي نجم نابولي بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة كأفضل لاعب في المسابقة خلال الموسم.

وأدى لاعب الوسط الاسكتلندي دورا بارزا في صفوف نابولي، إذ سجل 12 هدفا وست تمريرات حاسمة في 34 مباراة بالدوري، وأطلق احتفالات الجماهير باللقب في نابولي بهدف مذهل سجله من ضربة خلفية مزدوجة خلال الفوز 2-صفر على كالياري اليوم، والذي حسم اللقب.

وأنهى نابولي الموسم برصيد 82 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام إنتر ميلان الذي تغلب 2-صفر على كومو في مباراة أخرى اليوم.

وبرز لاعب مانشستر يونايتد السابق البالغ من العمر 28 عاما كعنصر أساسي في صفوف نابولي بعد انتقال خفيتشا كفاراتسخيليا إلى باريس سان جيرمان في الماضي.

وقال مكتوميناي لمنصة دازون "تضحية كل لاعب في هذه المجموعة مذهلة. الجماهير تستحق هذا، إذ إنها دعمتنا منذ اليوم الأول. هو حلم بالنسبة لي أن آتي إلى هنا وأعيش هذه التجربة".

وبات مكتوميناي يُعرف في نابولي باسم "مكفراتم" وهو دمج بين جزء من اسمه وكلمة (فراتم) وهي اختصار شائع في نابولي لكلمة إيطالية تعني (أخي).

وقال مكتوميناي "فهمي للغة الإيطالية جيد، لكن التحدث بها يتطلب ثقة أكبر، وهو ليس سهلا. من الأسهل بكثير القيام بذلك مع أشخاص لا يتحدثون الإنجليزية. (لكنني) أشعر بالكثير من الحب".