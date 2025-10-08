مصر تتأهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها



تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد فوزه على جيبوتي 3-0، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب العربي الزاولي في الدار البيضاء بالمغرب، في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.



وأمسى منتخب مصر رابع منتخب عربي يحجز مقعده في نهائيات كأس العالم بعد الأردن والمغرب وتونس.

ويأتي تأهل مصر للمونديال للمرة الرابعة في تاريخ منتخب «الفراعنة» بعد نسخ 1934 و1990 و2018.

وجاء صعود المنتخب المصري للنهائيات بعد ضمان صدارة المجموعة الأولى بعد أن رفع رصيده إلى 23 نقطة بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة التي ستجمعه بمنتخب بوركينا فاسو الذي يحتل المركز الثاني برصيد 18 نقطة عقب فوزه على سيراليون 1-0.

وبات حسام حسن المدير الفني لمنتخب «الفراعنة» أول مدرب مصري في التاريخ يصل إلى كأس العالم لاعباً ومدرباً، وذلك بعد مشاركته كلاعب في مونديال 1990 بإيطاليا، كما بات ثاني مدرب مصري يقود المنتخب إلى هذا الإنجاز بعد الراحل محمود الجوهري.





خاض منتخب مصر 9 مباريات في تصفيات المونديال تحت قيادة حسام حسن، ونجح في تحقيق 7 انتصارات وتعادل في مباراتين، ولم يتلقَ أي هزيمة، وسجل المنتخب مع «العميد» 18 هدفاً، وسكن شباكه هدفان.





لم يجد منتخب مصر صعوبة في تحقيق الفوز على نظيره الجيبوتي نظراً للفوارق الكبيرة في الإمكانيات بين المنتخبين، إذ سيطرت كتيبة حسام حسن على مجريات اللقاء بالكامل.وافتتح إبراهيم عادل التسجيل مبكراً لمنتخب مصر برأسية من عرضية زيزو جهة اليمين في الدقيقة 8.



وعزز النجم محمد صلاح تقدم المنتخب المصري بالهدف الثاني بتسديدة يسارية سكنت الزاوية الضيقة لحارس مرمى جيبوتي عمر محمد في الدقيقة 14.



وأضاف صلاح الهدف الثالث بطريقة رائعة من فوق الحارس في الدقيقة 84.





وعزز صلاح موقفه كهداف لمنتخب مصر في التصفيات الحالية بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف.