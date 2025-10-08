الأهلي المصري يعلن إصابة قوية للشحات



أكد أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري، أن حسين الشحات لاعب الفريق تعرض لإصابة قوية في مباراة كهربا الإسماعيلية في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.



وقال جاب الله في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، الأربعاء، إن الأشعة والفحوصات التي خضع لها الشحات أوضحت تعرضه لإصابة قوية عبارة عن مزق في وتر العضلة الخلفية.



وأضاف جاب الله: «يستكمل اللاعب البروتوكول الخاص بالعلاج الطبيعي والتأهيل، حيث إن فترة العلاج المبدئي لن تقل عن 7 أسابيع».



وسجل الشحات هدفاً مؤثراً في فوز الأهلي على الغريم التقليدي الزمالك يوم 29 أغسطس ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري، حيث فاز فريقه بنتيجة 2-1، ليقتحم صراع الصدارة بقوة.