نادي الاتحاد السعودي يتعاقد مع المدرب البرتغالي كونسيساو



أعلن نادي الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين الأربعاء تعيين البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرباً للفريق خلفاً للفرنسي لوران بلان، بعقد يستمر حتى عام 2028.



وجاء الإعلان عبر مقطع فيديو نشره النادي عبر منصة إكس، وتضمن كلمة لكونسيساو قائلاً «أنا سيرجيو كونسيساو، جئت لصناعة المجد مع الاتحاد».



وكان الاتحاد أعلن في أواخر سبتمبر أيلول الماضي إنهاء العلاقة التعاقدية مع بلان وجهازه المعاون.



وجاءت الإقالة بعد يوم واحد من خسارة الاتحاد 2-صفر أمام النصر في الدوري السعودي، والتي تسببت في تراجع حامل اللقب إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

وتولى حسن خليفة قيادة الفريق بشكل مؤقت بمساعدة إيفان كاراسكو مدرب فريق تحت 21 عاماً.



وكان كونسيساو أقيل من تدريب ميلان في 29 مايو الماضي بعد موسم مخيب للآمال احتل فيه الفريق المركز التاسع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ليغيب هذا الموسم عن المشاركة في المسابقات الأوروبية لأول مرة منذ 2019.



وجاء ذلك رغم البداية الجيدة التي حققها كونسيساو مع ميلان بعد تعيينه في ديسمبر من العام الماضي، إذ قاده للفوز بكأس السوبر الإيطالي في مباراته الثانية كمدرب للفريق.