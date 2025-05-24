بثقة الكبار... سلوت يرسم ملامح الحقبة الجديدة في ليفربول

يمكن أن يتصور مدرب ليفربول أرنه سلوت، الذي فاز في موسمه الأول مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، نفسه باقيا في منصبه لفترة طويلة قائلا إن النادي ومالكيه لديهما تاريخ في التمسك بالمدربين لوقت طويل.

بقي يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق في منصبه لأكثر من ثماني سنوات وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية خلال فترة عمله مع الفريق.

وانضم الهولندي سلوت، الذي قال إنه كان خيار ليفربول الوحيد لخلافة كلوب، إلى الفريق بعقد لمدة ثلاث سنوات.

قال سلوت للصحفيين أمس الجمعة "يمكنني تصور نفسي أعمل هنا لفترة طويلة، فهو فريق رائع يستحق العمل معه وأنا سعيد حقا هنا. لهذا النادي تاريخ في الاحتفاظ بالمدربين لفترة طويلة".

وذكر سلوت كلا من أليكس فيرجسون وأرسين فينجر، اللذين قادا مانشستر يونايتد وأرسنال لأكثر من عقدين، كأمثلة على نهج كرة القدم الإنجليزية في الاحتفاظ بالمدربين لفترة طويلة.

وتحدث سلوت أيضا عن بوسطن رد سوكس، وهو فريق بيسبول مملوك لمجموعة فينواي سبورتس جروب مالكة نادي ليفربول، إذ ظل أليكس كورا مدربا للفريق رغم احتلاله المركز الأخير في القسم الشرقي بالدوري الأمريكي مرتين متتاليتين.

وقال سلوت "ليس هذا النادي فحسب، بل أيضا فيما يتعلق بمالكيه، فأنا أشاهد الآن فيلما وثائقيا عن بوسطن رد سوكس... لا يزال كورا يدربه".

وأضاف "إنه مزيج من تاريخ النادي وآلية عمل ملاكه. لذا، إن كان هناك ناد يمكنك العمل فيه لسنوات عديدة، فسيكون على الأرجح ليفربول".

وقال سلوت إنه اقتنع بترك فينورد الهولندي، الذي عمل مدربا له لنحو ثلاث سنوات، بعد أن أدرك أنه الشخص الوحيد الذي يريده ليفربول لهذا المنصب.

وأوضح "أخبرت وكيل أعمالي أنني لن أهتم (بالوظيفة) إذا كنت واحدا من ثلاثة. لم أرغب في دخول صيف آخر يشهد الاضطرار إلى حضور كل هذه الاجتماعات ثم الانتظار والانتظار والانتظار".

وأضاف "لم أضطر لفتح حاسوبي المحمول ولو مرة واحدة لأطلع (ليفربول) على ما حققته أو كيف عملت. كانوا يعرفون كل شيء عني".

وأشار "لم يكن هناك أي شك ولو لثانية واحدة وكان ذلك يعود إلى حد كبير لسبب رغبتهم في التعاقد معي وكيفية محاولتهم إقناعي بالقدوم".