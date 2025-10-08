رونالدو أول ملياردير في عالم كرة القدم



كشف أحدث مؤشرات «بلومبرج» للمليارديرات عن أن البرتغالي كريستيانو رونالدو أصبح أول لاعب كرة قدم يدخل قائمة المليارديرات، بعدما قُدرت صافي ثروة هداف النصر السعودي بنحو 1.4 مليار دولار.



ودخل المهاجم (40 عاماً) هذه القائمة بعد توقيع عقد جديد مع ناديه في يونيو الماضي بقيمة تزيد على نحو 400 مليون دولار.



وقالت بلومبرج: «إن رونالدو حصد أكثر من 550 مليون دولار راتباً سنوياً بين عامي 2002 و2023، إلى جانب صفقة مع شركة نايكي لمدة عشر سنوات بقيمة تقترب من 18 مليون دولار سنوياً، واتفاقيات رعاية مربحة مع علامات تجارية كبرى مثل أرماني وكاسترول وغيرها، ما أضاف إلى ثروته أكثر من 175 مليون دولار».



وأصبح رونالدو اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ اللعبة بعد انضمامه للنصر قادماً من مانشستر يونايتد في 2023، براتب سنوي يبلغ 177 مليون جنيه استرليني (237.52 مليون دولار) بالإضافة للمكافآت، فضلاً عن تقارير تشير إلى امتلاكه حصة بقيمة 15 في المئة في ناديه السعودي.



وحصل ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي على أكثر من 600 مليون دولار راتب قبل الضرائب خلال مسيرته.

وانضم رونالدو إلى قائمة محدودة من الرياضيين المليارديرات، تضم أساطير كرة السلة مايكل جوردان وماجيك جونسون وليبرون جيمس، ولاعب الغولف تايجر وودز، ولاعب التنس روجر فيدرر.

وأشار رونالدو إلى أنه لا يفكر في الاعتزال قريباً.



وقال في حفل توزيع جوائز كرة القدم البرتغالية، أمس الثلاثاء: «لا يزال يتملكني الشغف بكرة القدم. تقول عائلتي إن وقت الاعتزال قد حان، ويسألونني لماذا أرغب في تسجيل ألف هدف بينما أحرزت بالفعل 900 هدف أو نحو ذلك، لكني لا أفكر بهذه الطريقة».



«ما زلت أقدم أشياء جيدة، أساعد فريقي والمنتخب الوطني، فلماذا لا أستمر؟ متأكد أنه عندما أقرر الاعتزال سأكون قدمت أقصى ما لدي، لأنني بذلت قصارى جهدي. أعلم أنه لا تتبقى لي سنوات كثيرة للعب، لكن القليل المتبقي يجب الاستمتاع به على أكمل وجه».