ناصر اليماحي: «الأبيض» قادر على صنع الفارق وتحقيق حلم التأهل إلى المونديال



عبر ناصر اليماحي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، عن تفاؤله بتجاوز منتخبنا الوطني عقبة ملحق مونديال كأس العالم 2026، الذي ينطلق اعتباراً من اليوم بمباراة قطر وعمان، ويواجه منتخبنا الوطني في المباراة الأولى شقيقه العماني يوم السبت المقبل، ومن بعده المنتخب القطري الشقيق يوم 14 الجاري، وأشار اليماحي إلى أن الحظوظ تبدو كبيرة و«الأبيض» قادر على صنع الفارق، وذلك من واقع إمكانات اللاعبين وتابع: «إن تشكيلة الأبيض تضم خيرة اللاعبين الذين يتمتعون بمستويات عالية، وإن مستوى المنتخب الاماراتي أفضل بكثير من منتخبات عمان وقطر مع كامل الاحترام لهذه المنتخبات، مشيراً إلى أن رغبة وحماس لاعبينا كبيرة في الظهور بصورة جيدة، ويجب الاستفادة من كل دقائق المباراتين».



ونوه اليماحي بأن المدرب الروماني أولاريو كوزمين،المدير الفني للأبيض قام بتوظيف لاعبيه بصورة جيدة، وذلك وفقاً لإمكاناتهم، وهذه تؤهلهم إلى تقديم مستوى جيد، ويجب أن يكون دافع اللاعبين ورغبتهم أكبر بالوجود ضمن منتخبات كأس العالم المقبل.



وقال في تصريح لـ«البيان» أمام لاعبي الأبيض: «180 دقيقة بالتمام والكمال لتحقيق الطموحات والتطلعات، وذلك في إشارة لمباراتي عمان وقطر، لافتاً إلى أن الجهاز الفني بقيادة كوزمين يعي دوره تماماً، وقام بتجهيز المنتخب على أفضل ما يكون».



وتطرق لمبادرة نادي الفجيرة بتوزيع قمصان المنتخب على جمهور الأبيض خلال مباراتي عمان وقطر، لافتاً إلى أنها مبادرة جاءت بتوجيهات الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة، الذي يحرص على الدوام لدعم المنتخب الوطني، وهى تمثل أكبر حافز للجماهير في المدرجات، وهي بادرة طيبة تأتي ضمن المبادرات العديدة، التي قامت بها كثير من المؤسسات الوطنية، وكلنا مع الأبيض لتحقيق الحلم، الذي انتظرناه لسنوات طويلة، وبات قريباً.