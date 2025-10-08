شكوك حول مشاركة كين مع إنجلترا أمام ويلز



حومت الشكوك حول مشاركة هاري كين مع المنتخب الإنجليزي لكرة القدم في المباراة الودية أمام منتخب ويلز، بعدما غاب عن مران الفريق عشية إقامة المباراة.



ويستضيف، الخميس، المنتخب الإنجليزي، بقيادة المدرب توماس توخيل، جاره الويلزي على ملعب ويمبلي، بعد أن تم بيع كافة التذاكر، وذلك قبل أن ينقل المنتخب الإنجليزي تركيزه على مواجهة لاتفيا في التصفيات المؤهلة للمونديال، الثلاثاء المقبل.



ويبدو أن كين سيغيب عن أول مباراة من المباراتين اللتين سيخوضوهما المنتخب الإنجليزي في الشهر الحالي، حيث غاب عن المران اليوم الأربعاء، بجانب غاريل كوانساه، لاعب باير ليفركوزن.



وذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن الثنائي كانا «يتبعان روتينهما الخاص داخل الصالة الرياضية»، بينما تدرب اللاعبون الـ 22 المتبقون في ملعب سانت جورج بارك.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن كين انضم للمعسكر، ولديه مشكلة في الكاحل، تعرض لها في المباراة التي فاز بها فريقه بايرن ميونخ على آينتراخت فرانكفورت، يوم السبت الماضي.