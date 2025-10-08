اغتيال حكم كرة سوداني أمام منزله



توفي الحكم السوداني يونس يس، المعروف بـ«أبو الجاز»، بمسقط رأسه حي النهضة بمدينة الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور، غربي السودان، وذلك اثر حادثة سطو مسلح.

وأوقفت مجموعة مسلحة الحكم «أبو الجاز» أمام منزله بمدينة الضعين بينما كان برفقته مجموعة من الشباب.



وأمر المسلحون حسب تقارير إخبارية جميع الموجودين بتسليم هواتفهم النقالة. ووفقاً لشهود عيان، رفض الحكم يونس تسليم هاتفه المحمول، فما كان من المسلحين إلا أن أطلقوا النار عليه على الفور، وأُصيب «أبو الجاز» وسقط أرضاً، وتم إسعافه فوراً إلى مستشفى الضعين التعليمي، لكنه فارق الحياة متأثراً بالإصابة.



ووجدت حادثة مقتل «أبو الجاز» إدانة واسعة من الوسط الرياضي في ولاية شرق دارفور.



وأعرب الاتحاد المحلي لكرة القدم، إلى جانب لجنة التحكيم، عن بالغ الأسى لرحيل الحكم القومي، الذي يُعد من أبرز الشخصيات الرياضية في المنطقة.



وكان «أبو الجاز» يتمتع بسيرة مهنية متميزة، ويعد فقدانه خسارة كبيرة للوسط الرياضي في السودان.