بيرلو وطبيب وناصر يخطفون الأضواء في «الهواة»



لا حديث وسط جمهور دوري الدرجة الأولى (الهواة) خلاف التفوق والفارق الذي أحدثه المدرب الإيطالي أندريا بيرلو مدرب فريق يوناتيد والذي يقوده فريقه إلى تحقيق نتائج لافتة ومميزة على صعيد دوري الدرجة الأولى، إلى جانب مسابقة كأس رئيس الدولة، والتي بلغ فيها فريق يونايتد مرحلة دور الـ 16 للمسابقة الأغلى لأول مرة في تاريخه بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات في تمهيدي كأس رئيس الدولة على كل من الاتفاق بهدفين دون رد وعلى الذيد بهدف، وفي آخر مباراة على دبا الحصن بنتيجة 2-1، ليواجه يونايتد الشارقة في ثمن نهائي الكأس الغالية يوم 24 أكتوبر الجاري على أرضية ملعب الشارقة.



وعلى صعيد الدوري فقد قاد بيرلو فريقه للحصول على العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على كل من الذيد بنتيجة 2-1 وعلى سيتي بهدف.



وتمكن المدرب الوطني بدر طبيب، المدير الفني لفريق الإمارات، من وضع فريق الصقور في مقدمة أندية دوري الدرجة الأولى بعد حصوله على 9 نقاط من 3 مباريات وتربعه على صدارة المسابقة التي سيكون الصراع حولها على أشده مع انطلاقة كل جولة من دوري الهواة، وحقق الإمارات بقيادة طبيب الفوز على كل من سيتي بهدف وعلى مجد بنتيجة 3-2، وعلى الجزيرة الحمراء بهدف خلال مواجهة ديربي رأس الخيمة، ويطمح بدر طبيب إلى تحقيق فريقه لمزيد من الانتصارات، وذلك للحفاظ على صدارة الدوري بعد مغادرته مسابقة كأس رئيس الدولة على يد العروبة في الدور التمهيدي الأول.



أيضاً من المشاهد اللافتة في دوري الهواة تألق الحارس المخضرم ماجد ناصر، كابتن الحمرية، مع فريقه وقيادته لعنابي الهواة للتأهل إلى دور الـ16 من المسابقة الأغلى ومواجهة العين إلى جانب النتائج المميزة خلال مباراتي الدوري أمام غلف يونايتد بالفوز 4-2، وكذلك تخطي عقبة مصفوت في عقر الدار بنتيجة 2-0، وكان الحمرية قد بلغ ثمن نهائي الكأس الغالية بعد فوزه في مباراتين على كل من حتا بهدف والعروبة بنتيجة 3-0 وسيصطدم بفريق العين يوم 26 الجاري بملعب نادي الشارقة بالحزانه.