أنشيلوتي متحمس لبدء فصل جديد مع المنتخب البرازيلي

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنه متحمس لبدء "فصل جديد" كمدير فني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، حيث يستعد لخوض آخر مباراة له مع ريال مدريد أمام فريق ريال سوسيداد في وقت لاحق من اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أنشيلوتي سيتولى تدريب المنتخب الفائز بخمسة ألقاب في كأس العالم يوم 26 مايو الجاري، بعد موسم أخير مخيب للآمال في إسبانيا حيث فشل ريال مدريد في التتويج بلقب الدوري، أو دوري أبطال أوروبا، أو كأس ملك إسبانيا.

والفترة التي قضاها أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد، والتي استمرت لأربعة أعوام، هي أطول فترة قضاها في تدريب فريق منذ أن قضى 8 أعوام في تدريب ميلان الإيطالي في الألفينات.

وقال أنشيلوتي قبل آخر مباراة لريال مدريد هذا الموسم :" إنه شعور رائع. إنها فرصة مثيرة حقا، أتيحت لي الفرصة لتجنب خيانة ريال مدريد بالانتقال إلى ناد آخر، وقيادة المنتخب البرازيلي الفريق الذي يتمتع بتاريخ كبير في كرة القدم، بطل العالم خمس مرات".

وأضاف :"إنه تحد ضخم وأنا أتطلع للفرصة لأكون جاهزا لكأس العالم مع البرازيل. إنها فترة جميلة للغاية بالنسبة لي. الآن أنا أبدأ فصلا جديدا بنفس الرغبة والحماس عندما وصلت إلى هنا".

وأكد :"فترتي مع الريال وصلت للنهاية. كانت فترة طويلة سويا وانتهت بشكل جيد. هناك اتفاق شامل مع النادي. لم يكن لدي أي نزاع مع الرئيس، وذلك لن يتغير في آخر يوم لي".

ويبدو أن تشابي ألونسو، الذي قاد باير ليفركوزن للفوز بالدوري الألماني في الموسم الماضي، سيخلف أنشيلوتي /65 عاما/ في تدريب ريال مدريد.