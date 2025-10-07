هالاند وغوارديولا يدخلان قائمة تاريخية للدوري الإنجليزي



واصل النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم ونجم مانشستر سيتي تسجيل الأرقام القياسية في موسمه الرابع بالدوري الإنجليزي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا. ومنذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في عام 2022، أثبت هالاند صحة التوقعات بتألقه غير العادي تحت قيادة المدرب المخضرم غوارديولا، ونجح في كتابة فصل جديد من قصته مع المجد في الدوري الإنجليزي.

وبعد أن حطم هالاند الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عندما سجل 36 هدفاً في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، عاد الهداف النرويجي رفقة مدربه في الموسم الحالي ليضع اسمه بين أساطير المسابقة بالدخول إلى قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف تحت قيادة مدرب واحد. هالاند رفع رصيده الإجمالي من الأهداف مع مانشستر سيتي تحت قيادة غوارديولا إلى 94 هدفاً في 104 مباريات في الدوري، وذلك بعد الهدف الذي سجله في مرمى برينتفورد في الجولة السابعة من المسابقة، حيث يتصدر قائمة هدافي البطولة في الموسم الحالي بـ 9 أهداف.



ووفقاً لموسم «ترانسفير ماركت» العالمي، دخل هالاند ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين تسجيلاً للأهداف تحت قيادة مدرب واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث بات في المركز التاسع متخطياً أندي كول نجم مانشستر يونايتد السابق، الذي سجل 93 هدفاً تحت قيادة السير أليكس فيرغسون. وتضم القائمة عدداً من الأساطير من اللاعبين والمدربين في تاريخ الدوري الإنجليزي، واللافت أن القائمة تشمل 5 لاعبين كتبوا أسماءهم بحروف من ذهب في تاريخ الدوري تحت قيادة فيرغسون.



ويتصدر القائمة الثنائية الفرنسية الشهيرة بوجود المهاجم تيري هنري مع مدربه أرسين فينغر، حيث سجل مهاجم فرنسا السابق 175 هدفاً في الدوري الإنجليزي تحت قيادة مواطنه مع أرسنال. في المركز الثاني يأتي النجم المصري محمد صلاح الذي كتب تاريخاً فريداً في الدوري الإنجليزي، بإحراز 155 هدفاً تحت قيادة مدربه السابق، الألماني يورغن كلوب مع ليفربول، واحتل قائد منتخب إنجلترا السابق واين روني المركز الثالث في القائمة بـ 141 هدفاً مع مانشستر يونايتد تحت قيادة الأسطوري فيرغسون.



ويأتي رابعاً هاري كين بـ 128 هدفاً في الدوري مع توتنهام بقيادة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، وفي المركزين الخامس والسادس يحتل نجما مانشستر يونايتد السابقان رايان غيغر وبول سكولز، حيث سجل الويلزي 108 أهداف، وسجل سكولز 106 أهداف تحت قيادة فيرغسون أيضاً.

ويأتي المهاجم الهولندي السابق روبن فان بيرسي في المركز السابع بـ 96 هدفاً في «البريميرليغ» مع أرسنال تحت قيادة أرسين فينغر، يليه مواطنه رود فان نيستلروي في المركز الثامن، حيث أحرز 95 هدفاً تحت قيادة فيرغسون، ثم هالاند مع غوارديولا في المركز التاسع في القائمة، إذ ينتظر أن يتقدمان إلى المراكز الأولى بنهاية الموسم مع استمرار تألق هالاند، وعاشراً، يحتل آندي كول القائمة بـ 93 هدفاً في الدوري الإنجليزي تحت قيادة فيرغسون.