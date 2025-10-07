الوحدة يواجه الأنصار اللبناني في نهائي الدولية الودية بأبوظبي



تأهل الوحدة والأنصار اللبناني إلى نهائي البطولة الودية الدولية التي ينظمها نادي الوحدة خلال فترة التوقف الدولي، بمشاركة 4 أندية، استعداداً للاستحقاقات المقبلة. وفاز الوحدة على النجمة الرياضي اللبناني بهدفين دون رد على إستاد آل نهيان في أولى مباريات البطولة، بتوقيع إبراهيما ديارا «ق 45» ومنصور برغش «ق90»، إذ حرص الجهاز الفني للوحدة بقيادة البرتغالي خوسيه مورايس على تجربة أكبر عدد من اللاعبين والعناصر التي لم تحصل على فرصة المشاركة بصفة أساسية في الفترة الماضية، وتجربة عدد من الجوانب الفنية والتكتيكية.



وفي المباراة الثانية، خسر بني ياس أمام الأنصار اللبناني بهدف نظيف حمل توقيع اللاعب خالد الحجار في الدقيقة 41، حيث جاء الأداء متكافئاً من كلا الفريقين، وشهد اللقاء محاولات متبادلة على المرميين.

ويلتقي الوحدة مع الأنصار في المباراة النهائية، بعد غد الخميس، على إستاد آل نهيان، فيما سيجمع لقاء بين النجمة والأنصار يوم 11 أكتوبر الجاري، على نفس الملعب، في ديربي لبناني في أبوظبي، خلال معسكر الفريقين في العاصمة الإماراتية استغلالاً لفترة التوقف الدولي.



ويسعى مدرب النجمة، التونسي راضي الجعايدي، إلى الاستفادة من المعسكر في رفع جاهزية لاعبيه قبل العودة لاستئناف مباريات الدوري بمعنويات عالية، أما الأنصار فيستغل المعسكر للتحضير للمشاركة في دوري التحدي الآسيوي ضمن المجموعة الثانية التي ستقام في الكويت، حيث يلتقي مع الكويت الكويتي في 25 أكتوبر الجاري، ثم يلعب مع باشوندارا الهندي، ويختتم مباريات المجموعة بلقاء السيب العماني.