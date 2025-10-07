أتوبولو يستيقظ على حلم «المانشافت»



قال نوح أتوبولو، حارس مرمى فريق فرايبورغ، إنه كان يأخذ قيلولة عندما تم استدعاؤه لترشيحه الأول والمفاجئ للانضمام إلى قائمة منتخب ألمانيا لكرة القدم.



ولم يكن أتوبولو ضمن القائمة في البداية، ولكن تم استدعاؤه أمس الاثنين لمباراتي منتخب ألمانيا بالتصفيات الأوروبية لكأس العالم ضد منتخبي لوكسمبورغ وأيرلندا الشمالية، عقب إصابة الحارس الأساسي، أوليفر باومان، لتصبح مشاركته في المباراتين محل شك.



أضاف أتوبولو: «عدنا إلى المنزل في وقت متأخر جداً من مساء الأحد بعد مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ بالدوري الألماني. أخذت قيلولة بعد جلسة التدريب الصباحية (أمس الاثنين)».

وتابع «عندما استيقظت، وجدت عدة مكالمات فائتة من أندرياس كروننبرغ ومايكل مولر، مدربي حراس مرمى المنتخب ألمانيا وفريق فرايبورغ على هاتفي».



وتم إبلاغ أتوبولو أن سائقاً في طريقه لاصطحابه، وسافر إلى معسكر تدريب منتخب ألمانيا في هيرتسوجيناوراخ في ولاية بافاريا في ذات الليلة.



وتلعب ألمانيا مع ضيفتها لوكسمبورغ، يوم الجمعة المقبل، قبل أن تحل ضيفة على أيرلندا الشمالية بعدها بثلاثة أيام.



ولم يتمكن باومان من التدرب أمس، وفي حال عدم جاهزيته، من المتوقع أن يكون اليكسندر نوبل حارس مرمى شتوتغارت الخيار الأول. أما أتوبولو وحارس مرمى أوغسبورغ، فين دامين، فهما الخياران الآخران.



وقال أتوبولو «أتوجه إلى المنتخب الوطني بهدف استيعاب كل ما هو جديد وتعلم كل ما أستطيع. إنه لشرف عظيم لي أن أكون جزءاً من قائمة المنتخب الألماني».

