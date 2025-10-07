جون تيري يستبعد تشيلسي من الفوز بـ«البريمييرليغ» ويرشح بايرن ميونيخ لدوري الأبطال



استبعد جون تيري نجم وقائد منتخب إنجلترا وتشيلسي السابق، «البلوز» من المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمييرليغ» في الموسم الحالي 2025-2026، مؤكداً أن ليفربول ومانشستر سيتي أقوى بكثير، وتشيلسي يحتاج للوقت والصبر للعودة إلى المنافسة على اللقب.

ويحتل تشيلسي المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز الدرامي في الوقت القاتل 2-1 على ليفربول في الأسبوع السابع، ما رفع رصيد الفريق إلى 11 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر.

وقال تيري لـ«البيان» عن توقعاته لموسم تشيلسي ومدى قدرته على المنافسة على الدوري: ليس من أجل اللقب، بالنسبة لي لا، أعتقد أننا سنكون بين المراكز الأربعة الأولى في الترتيب أو بالقرب منها، لا أعرف أين بالتحديد، لكني أرى أن ليفربول ومانشستر سيتي أقوى بكثير بشكل عام، والجميع يلمس ذلك.



ويرى أسطورة تشيلسي السابق أن الفريق لا يزال بحاجة بعض الوقت بسبب نقص خبرة المجموعة داخل الفريق. وأضاف: أعتقد أن لدينا بعض النقص في الخبرات داخل الفريق، لكن خلال عامين، نأمل أن ننافس على الدوري لأن تشيلسي بحاجة للفوز بلقب «البريمييرليغ»، نحن بحاجة كذلك للمنافسة على أكبر البطولات، لكن في الوقت الحالي المنافسة صعبة، عليك أن تنظر إلى مانشستر يونايتد الآن، فقد حقق نجاحاً مذهلاً في سنوات سابقة، لكنه لا يفوز بالألقاب الآن.

وتابع: النادي يمر بمرحلة انتقالية مع ملاك جدد، وهم في اتجاه مختلف بعض الشيء، الفريق عندما فاز بدوري الأبطال كان قد ابتعد قبلها لبضع سنوات عن اللقب، وكان أمراً صعباً على اللاعبين والمشجعين، لكن العودة كانت جيدة بالكأس الأخيرة.



وأردف: تشيلسي اعتاد على الفوز بالألقاب، حتى في الفترة التي لم نفز فيها بالدوري الإنجليزي، فإن الفريق حقق ألقاباً أخرى، وفاز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، ذلك لأن تشيلسي يمتلك أساساً متيناً، نحن بحاجة إلى لقب الدوري، لكن سيستغرق الأمر بعض الوقت. ورشح جون تيري بايرن ميونخ الألماني للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، موضحاً: «بايرن ميونخ وريال مدريد يبدوان في حالة جيدة للغاية مرة أخرى، لكن بالنسبة لي الفريق الألماني مرشح قوي».



وأعرب أسطورة الكرة الإنجليزية السابق عن أمله في أن يتوج محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية في الموسم المقبل، وقال: محمد صلاح يستحق أن يفوز بالجائزة، أعرف صلاح جيداً، لذا آمل أن يضع يديه عليها الموسم المقبل.

وتحدث تيري عن الكرة الإماراتية، ومدى قدرة المنتخب الإماراتي على التأهل لكأس العالم 2026، مؤكداً أن الكرة في المنطقة تتطور، لكن يجب التحلي بالصبر، لأن التطور يحتاج إلى وقت ولا تحدث الأمور بين يوم وليلة، فالكرة الإماراتية تنمو وتتطور على صعيد المواهب بحصولها على تدريب ومدربين ومرافق أفضل، وآمل أن تكون الإمارات والعديد من الدول في وضع ومراكز أفضل مستقبلاً.



