«اليويفا» على مضض.. برشلونة وفياريال في ميامي وميلان ضد كومو بأستراليا



أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، اليوم، أنه وافق على مضض على إقامة مباراتين بالدوري المحلي في إيطاليا وإسبانيا خارج البلدين. وتضم المباراتان المعنيتان فريقي برشلونة أمام فياريال بدوري الدرجة الأولى الإسباني، وستقام في ميامي في أواخر ديسمبر، وميلان ضد كومو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي والتي ستقام في بيرث بأستراليا في أوائل فبراير. واختار ميلان إقامة المباراة التي كانت مقررة على ملعب سان سيرو خارج إيطاليا، إذ تزامن توقيتها مع استعدادات المدينة لاستضافة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر في السادس من فبراير.



وتسعى رابطة الدوري الإسباني لتحقيق رؤيتها لإقامة مباريات عبر الأطلسي منذ ما يقرب من عقد من الزمان، على خطى دوري كرة القدم الأمريكية ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لفتح أسواق جديدة بعد محاولات أخرى سابقة باءت بالفشل. وقال «اليويفا» إن لجنته التنفيذية وافقت على هذه الخطوة على مضض وبصورة استثنائية، مؤكداً أن الإطار التنظيمي للاتحاد الدولي للعبة «الفيفا»، الذي لا يزال قيد المراجعة، يفتقر إلى الوضوح والتفاصيل الكافية، وأكد مجدداً أنه لا يزال يعارض من حيث المبدأ إقامة مباريات الدوري المحلي في غير بلده.



وقال ألكسندر تشيفرين، رئيس اليويفا: «يجب أن تقام مباريات الدوري داخل بلد المسابقة؛ أي شيء آخر من شأنه أن يحرم المشجعين الأوفياء من حقهم في حضور المباريات، وقد يؤدي إلى إدخال عناصر مشوهة في المسابقات، في حين أن من المؤسف أن نضطر إلى السماح بإقامة هاتين المباراتين، فإن هذا القرار استثنائي ولا ينبغي اعتباره سابقة، التزامنا واضح بحماية نزاهة مسابقات الدوري الوطنية وضمان بقاء كرة القدم راسخة في بيئتها الأصلية».