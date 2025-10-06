ماتيوس: بايرن ميونيخ أفضل فريق في أوروبا حالياً



قال لوثر ماتيوس، قائد بايرن ميونيخ السابق والفائز بكأس العالم مع منتخب ألمانيا، إن بايرن ميونيخ هو أفضل فريق في أوروبا حالياً، مضيفاً أن فنسنت كومباني، مدرب الفريق، يلعب دوراً بارزاً في سلسلة النتائج القوية.

وفاز بايرن بمبارياته العشر الأولى هذا الموسم في جميع المسابقات، ليحقق رقماً قياسياً في انطلاقة الموسم.



وقال ماتيوس: «بايرن ميونيخ هو أفضل فريق في أوروبا حالياً، لا أقول ذلك بسبب النتائج، بل لأن الفريق يبدو ممتعاً في الملعب، وهناك تسلسل هرمي واضح، وهو ما تفتقر إليه العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، موضحاً أن بايرن عانى من مشاكل في الماضي، عندما طالب بعض اللاعبين بتعديل رواتبهم والمساواة مع نجوم بمرتبات ضخمة، لكن الرئيس الفخري للنادي وضع قواعد واضحة بشأن هياكل الرواتب، وكان ذلك خطوة جيدة ومهمة للغاية».



وتابع النجم الألماني: «الجميع يتقبل دوره ويبذل قصارى جهده، ولا يشعر أحد أنه أهم من النادي أو الفريق، وأعتقد أن لجوء كومباني لتدوير التشكيل الأساسي هذا الموسم ساعده كثيراً، وتعلم مما حدث للفريق في الموسم الماضي، حيث اهتزت النتائج لغياب اللاعبين البارزين في مراحل حاسمة بسبب الإصابة نتيجة ضغط المباريات».