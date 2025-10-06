6 أهداف وبطاقة حمراء عنوان مباراة الذيد ومصفوت بـ«الهواة»



شهدت مباراة الذيد وضيفه مصفوت 6 أهداف وبطاقة حمراء خلال المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الأولى «الهواة» وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، بعد مباراة متقلبة في كل مراحلها، بكر الذيد بهدف السبق عن طريق اللاعب فارس هلال في الدقيقة الثانية، وتمكن مصفوت من تعديل الكفة عبر ميجنون كوتو الذي أحرز هدفين لمصلحة فريقه في الدقيقتين 10، 15 ويعود الذيد ويحرز هدف التعديل عبر عدنان الوردي في الدقيقة 22 قبل أن يضيف هدف الذيد الثالث خلال الوقت الإضافي من عمر الشوط الأول ليرد بهذا الهدف على الذي أحرز مصفوت في الدقيقة 40، لتأتي الأهداف الستة في شوط واحد.



مع انطلاقة الشوط الثاني، طرد حكم المباراة روضة المنصوري لاعب مصفوت تيديان سياكا في الدقيقة 54 ليلعب الفريق أكثر من 35 دقيقة بعشرة لاعبين وهو الطرد الذي لم يستغله فريق الذيد ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد مصفوت إلى 4 نقاط في المركز الثامن والذيد إلى نقطة في المركز الحادي عشر.