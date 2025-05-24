خواكين ماس.. «رجل الظل» خلف 9 ألقاب قارية وعالمية

في مسيرة مهنية استثنائية امتدت عبر قارتين، عاصر الطبيب الإسباني خواكين ماس 9 ألقاب قارية وعالمية، كان فيها عنصراً محورياً في النجاحات الطبية والبدنية لأكبر الأندية التي عمل معها، أبرزها ريال مدريد الإسباني والشارقة، وكان آخر ألقابه كمسؤول طبي مع الشارقة الأسبوع الماضي في دوري أبطال آسيا بسنغافورة.

ماس، الذي بدأ رحلته مع ريال مدريد في أحد أهم عصور الفريق الملكي، كان شاهداً على 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا من ضمنها الثلاثية المتتالية تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان 2016 في ميلانو و2017 في كارديف و2018 في كييف.

وقبلها الفوز بلقب نسخة 2014 في لشبونة تحت قيادة المدرب كارلو انشيلوتي، رافق خلالها نخبة من أبرز نجوم اللعبة، وأسهم في إعدادهم بدنياً وطبياً لخوض البطولات الأهم في القارة العجوز، كما فاز مع ريال مدريد بكأس العالم للأندية مرتين والسوبر الأوروبي مرتين.

وعاصر ماس 4 ألقاب محلية أخرى في كل من إسبانيا والصين، 3 منها مع ريال مدريد هي لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني وكأس الصين مع فريق شنغهاي.

ومن داخل أروقة «النادي الملكي»، عمل ماس على تطوير المنظومة الطبية للنادي، واضعاً بصمته في الحفاظ على جاهزية اللاعبين في أصعب المراحل.

الانتقال للشارقة

بعد مسيرة أوروبية حافلة، انتقل ماس إلى الإمارات حيث التحق بالجهاز الطبي لنادي الشارقة نهاية مارس 2024، وفيه واصل مسيرة النجاح، مضيفاً إلى رصيده لقباً آسيوياً ثميناً مع «الملك»، ليؤكد أن خلف كل إنجاز كبير طاقماً طبياً محترفاً يعرف كيف يهيّئ الأبطال للمعارك الكبرى.

واشتهر ماس بأسلوبه المتطور في التشخيص والتأهيل، واعتماده على أحدث التقنيات في العلاج الطبيعي والوقاية من الإصابات، وهو ما جعله يحظى بثقة المدربين واللاعبين على حد سواء، في أندية لا تقبل إلا بالأفضل.

وفي حديث خاص، قال خواكين ماس: «العمل مع فرق تطمح للفوز دائماً يتطلب دقة ومرونة عالية. في ريال مدريد والشارقة، تعلمت أن التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق. عندما ترى اللاعبين يرفعون الكأس، تشعر أن كل لحظة تعب خلف الكواليس لم تذهب سدى».

خواكين ماس، الذي لطالما عمل بعيداً عن الأضواء، بات اليوم رمزاً لطبيب الفريق الناجح، الذي يعرف أن المجد لا يُصنع فقط على العشب، بل يبدأ من غرف الفحص والعلاج.

إنجازات استثنائية

دوري أبطال آسيا 1

دوري أبطال أوروبا 4

السوبر الأوروبي 2

كأس العالم للأندية 2

4 ألقاب محلية

السوبر الإسباني 1

كأس ملك إسبانيا 1

الدوري الإسباني 1

كأس الصين 1