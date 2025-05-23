6 مباريات في المشهد قبل الختامي لدوري «الهواة»





تشهد الجولة 29 قبل الأخيرة من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، إقامة 6 مباريات، عند الساعة السادسة و10 دقائق مساء غد السبت، في الأولى، يستقبل الظفرة وصيف المسابقة بـ51 نقطة على ملعبه حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة ضيفه مصفوت صاحب المركز الـ11 بـ27 نقطة، ويسعى عناصر المدرب الصربي هاربورت المدير الفني للظفرة لتحقيق الفوز واستغلال غياب دبا عن مباريات الجولة الحالية بسبب الراحة الأسبوعية، واسترداد الصدارة التي استقرت بحوزة دبا بعد الفوز في الجولة الماضية على الذيد 2 ـ 0 وتعادل الظفرة مع الإمارات بهدفين، وضمن الفريقان الصعود والعودة لدوري المحترفين عقب نهاية الجولة الماضية، كما يستقبل الفجيرة صاحب المركز الرابع بـ42 نقطة ضيفه غلف اف سي الهابط رسمياً لدوري الثانية وصاحب المركز الأخير بتسع نقاط، وفي اللقاء الثالث يلتقي يونايتد خامس الترتيب بـ41 نقطة على ملعب مدينة دبي الرياضية ضيفه الإمارات السابع بـ31 نقطة، كما يحل فريق حتا صاحب المركز السادس بـ41 نقطة ضيفاً على الحمرية صاحب المركز الـ11 بـ27 نقطة، في وقت يسعى فيه كل من الجزيرة الحمراء وضيفه الذيد لفك الشراكة حول رصيد نقاطهما الـ29، ويأتي الذيد في المركز الثامن والجزيرة الحمراء تاسعاً بفارق الأهداف، وفي اللقاء الأخير يواجه غلف يونايتد العاشر بـ28 نقطة ضيفه مجد صاحب المركز الـ13 بـ16 نقطة.