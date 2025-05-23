الشارقة «الآسيوي» يستعيد الوصافة.. وخورفكان شوط واحد لا يكفي

كوزمين: وجب على كل مشجع ينبض قلبه بحب الفريق حضور مواجهة الوصل





ضرب فريق الشارقة بطل آسيا 2، أكثر من عصفور واحد بحجر «الفوز» بعد تحقيقه «ريمونتادا» مثيرة أمام مضيفه خورفكان الذي أحسن استقبال البطل الأسيوي قبل بدء اللقاء بإحضار كيكة كبيرة رسمت عليها صورة تتويج لاعبي الشارقة ومدربهم الروماني كوزمين، وامتد كرم خورفكان للضيوف خلال الشوط الأول الذي أنهاه فريق المدرب عبدالمجيد النمر بثنائية وعرض مذهل للفريق، لكن في عرف المدرب كوزمين المدير الفني للشارقة فالمباراة لم تنته فهناك 45 دقيقة أخرى لينتظر المدرب الداهية فترة الاستراحة ويضع لاعبي فريقه تحت «دش بارد» فضلاً عن نصائحه لهم ليقوم بإجراء تبديلات مؤثرة مع انطلاقة الشوط الثاني، وهى التغييرات التي صنعت الفارق، ومنحت الشارقة الفوز بالنقاط الثلاث، وأعادت بطل آسيا من جديد إلى وصافة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بـ 48 نقطة، لتكون مباراة الشارقة والوصل في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري على سطح صفيح ساخن وبطولة خاصة، إذ يملك الوصل 46 نقطة ولا خيار له بغير الفوز لكي ينهي موسمه وصيفاً وهو المركز الذي يجعله يخوض مباراة السوبر أمام شباب الأهلي فضلاً عن المشاركة في بطولة آسيا للنخبة.

برنامج

من جهته، قال المدرب أولاريو كوزمين: تأخرنا بهدفين وخسرنا لاعباً آخر للإصابة بسبب برنامج المباريات «الناري»، مشيراً إلى أن الفريق عاد للتدريبات بعد 12 ساعة فقط من تتويجه بلقب آسيا، وهى وضعية صعبة وحتماً تعرض أي لاعب للإصابة، ولكن علينا المضي قدماً في طريق الانتصارات، لافتاً إلى أهمية مباراة الأحد أمام الوصل في الجولة الأخيرة والتي تحمل أهمية خاصة فهي تمنح الفائز مركز الوصافة، وتضمن له التأهل لبطولة النخبة الآسيوية، وأطالب مشجعي الفريق بضرورة التواجد خلال هذه المباراة المهمة أمام الوصل في الجولة الأخيرة والتي سيتم من خلالها عرض الكأس أمام الجمهور لأول مرة بعد العودة من سنغافورة، مشيراً إلى أن كل مشجع ينبض قلبه بحب الشارقة يجب عليه الحضور في المشهد الختامي.

حسرة

بدوره، امتدح عبدالمجيد النمر مدرب خورفكان، فريقه الذي وضع بطل آسيا تحت الضغط لأكثر من 80 دقيقة كانت خلالها النتيجة تشير إلى تقدمنا بهدفين مقابل هدف، فضلاً عن إهدار 3 فرص كانت كفيلة بحسم المباراة، ونوه إلى أن بدلاء الشارقة صنعوا الفارق وتمكنوا من الظفر بنقاط اللقاء، وأشار إلى أن مباراتهم في الجولة الأخيرة ستقام بعد يومين فقط في تلك الأجواء الحارة.