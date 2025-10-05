نابولي على قمة الدوري الإيطالي بفوز صعب على جنوة



سجل أندريه فرانك زامبو أنجيسا وراسموس هويلوند في الشوط الثاني ليقودا نابولي لقلب الطاولة والفوز 2-1 على ضيفه جنوة اليوم الأحد، ليصعد حامل اللقب إلى صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم جنوة، الذي استطاع التعامل مع هجوم نابولي المفتقر للفاعلية الهجومية في الشوط الأول، في الدقيقة 33 بعدما سجل جيف إكاتور بكعب القدم، لكن صاحب الأرض تعادل بعد 12 دقيقة فقط من بداية الشوط الثاني بضربة رأس من أنجيسا.



وجاء هدف الفوز لنابولي قبل 15 دقيقة من نهاية اللقاء، عندما تصدى الحارس لتسديدة أنجيسا، لترتد الكرة ويستغلها هويلوند بتسديدة منخفضة من حافة منطقة الستة ياردات. ورفع نابولي رصيده إلى 15 نقطة، متفوقاً على روما بفارق الأهداف، بينما يأتي ميلان، الذي يحل ضيفاً على يوفنتوس في وقت لاحق من اليوم، وإنتر خلفهما بثلاث نقاط. ويحتل جنوة، الذي لم يحقق أي فوز في الدوري حتى الآن، المركز قبل الأخير برصيد نقطتين فقط.