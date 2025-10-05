الترجي يهزم النجم الساحلي ويتقدم لوصافة الدوري التونسي



تقدم الترجي حامل اللقب للمركز الثاني في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم بفوزه بهدف دون رد على ضيفه النجم الساحلي في قمة الجولة التاسعة، اليوم الأحد، ورفع الترجي رصيده إلى 20 نقطة، منفرداً بالمركز الثاني، ومتأخراً بنقطة عن الملعب التونسي المتصدر، بينما تجمد رصيد النجم الساحلي عند تسع نقاط في المركز 12. وسجل البرازيلي يان ساس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27، بعد تمريرة عرضية من خليل القنيشي.



وفي التوقيت نفسه سجل الاتحاد المنستيري هدفاً في كل شوط، ليحقق فوزاً مثيراً 2-1 على ضيفه شبيبة العمران، ورفع المنستيري رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد شبيبة العمران عند 11 نقطة في المركز التاسع. وعاد عشرة لاعبين من الصفاقسي بفوز كبير 3- صفر على مضيفه شبيبة القيروان، وأصبح في رصيد النادي الصفاقسي 13 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد شبيبة القيروان عند عشر نقاط في المركز العاشر.