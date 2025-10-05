لاعبات توتنهام يغيرن طريقة التعبير عن رفض العنصرية



قررت لاعبات فريق توتنهام عدم الجثو على ركبة واحدة قبل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للسيدات، وقالت قائدة الفريق، بيثاني إنجلاند، إن هذه الإشارة المناهضة للعنصرية، فقدت تأثيرها، مع استمرار التحيز في اللعبة. واختار الفريق، الذي يتخذ من شمالي لندن مقراً له، الوقوف بدلاً من الجثو على الركبة خلال شهر التاريخ الأسود، عندما تم منح الفرق الخيار للقيام بتلك الإشارة قبل المباراة.



وقالت إنجلاند، في بيان، قبل استضافة برايتون آند هوف ألبيون: كلاعبات، قررنا عدم الجثو على الركبة قبل انطلاق المباراة، وبدلاً من ذلك سنقف ضد العنصرية، وأضافت: تحدثت مع زميلاتي في الفريق مطولاً، واتفقنا على أن تلك الإشارة لم يعد لها معنى. ما زلنا نرى التحيز والعنصرية، وهناك الكثير مما يجب على الجميع القيام به. وتابعت: هذا ليس مجرد خيار، إنها حياة الناس ومشاعرهم، يجب أن يتغير هذا الوضع.



وبدلاً من القيام بالإشارة المعتادة، قالت قائدة الفريق، إن اللاعبات سيرتدين قمصاناً مكتوب عليها «توتنهام ضد العنصرية»، أثناء الإحماء، لحمل رسالتهن المناهضة للعنصرية. ويأتي هذا القرار، في أعقاب خطوة مماثلة اتخذها فريق السيدات الإنجليزي، الذي توقف عن الجثو على الركبة، بعد أن تعرضت المدافعة جيس كارتر لإساءة عنصرية عبر الإنترنت، خلال بطولة أوروبا هذا العام. واعتقلت الشرطة في نهاية المطاف عدداً من الأشخاص، في ما يخص الرسائل المسيئة التي وجهت إلى كارتر على وسائل التواصل الاجتماعي.