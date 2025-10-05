رسائل تيري هنري الصباحية وراء تألق ساكا



أكد بوكايو ساكا نجم فريق أرسنال، أن رسالة الفرنسي تيري هنري الأسطورة السابق للنادي قبل المباراة أمام ويستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ساهمت في فوز الفريق بهدفين دون رد، وسجل ساكا الهدف الثاني من ضربة جزاء في الشوط الثاني ليؤكد فوز أرسنال في المباراة رقم 300 للإسباني ميكيل أرتيتا في منصب المدير الفني للنادي. كانت هذه مناسبة تاريخية، حيث تمكن ساكا من الاحتفال بظهوره رقم 200 في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تسجيل هدف، وهو نفس ما حققه هنري سابقاً، ونجح ساكا مهاجم منتخب إنجلترا في زيادة حصيلته 100 مساهمة تهديفية في الدوري الممتاز، بواقع 55 هدفاً و45 تمريرة حاسمة.



ولدى سؤاله عن هذه الإحصائيات وعن هنري، قال ساكا: تيري يراسلني دائماً، لقد راسلني صباح المباراة أيضاً ليذكرني بخسارة آخر مباراتين أمام ويستهام على أرضنا، إنه دائماً ما يشجعني وأعتقد أنه يريدني أن أكون معه من الجيد أن أحظى بهذا التشجيع منه، وبالطبع أنا أيضاً أريده، سعيد للغاية بهذه الأرقام القياسية، سأواصل العمل الجاد وأحاول حصد بعض الألقاب الجماعية مع الفريق، وهو ما نسعى إليه. وأضاف: من الواضح أن خوض 200 مباراة مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لحظة عظيمة حقاً، سأستمتع بها، وكان من الرائع أيضاً تسجيل الهدف وتحقيق الفوز.