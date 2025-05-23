اليويفا يعتذر بعد نفاد الميداليات خلال حفل التتويج في الدوري الأوروبي

اعتذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عن نفاد ميداليات الفريق الفائز خلال حفل التتويج بالدوري الأوروبي أول أمس الأربعاء، بعد اصطفاف عدد أكبر من المتوقع من لاعبي توتنهام هوتسبير لاستلام الميداليات.

ولم يحصل سون هيونج مين قائد توتنهام ولاعبان آخران، كانوا آخر من اصطف لتسلم الميداليات الذهبية، بعد فوز فريقهم 1-صفر على مانشستر يونايتد ليحصد الفريق لقبه الرابع في المسابقات الأوروبية.

ورفع سون الكأس دون ميدالية حول رقبته.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن اليويفا قوله أمس الخميس "لسوء حظنا الشديد، لم يكن لدينا ما يكفي من الميداليات المتاحة خلال حفل تقديم الكأس بسبب الزيادة غير المتوقعة في عدد اللاعبين".

وأضاف "شارك في حق التتويج عدد أكبر مما كان متوقعا في البداية، بما في ذلك اللاعبون المصابون".

وتابع "سلمت الميداليات الناقصة فورا إلى لاعبي الفريق الفائز في غرفة خلع الملابس، إلى جانب تقديم اعتذار صادق عن هذا الخطأ".