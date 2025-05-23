برشلونة يمدد عقد رافينيا حتى عام 2028

مدد الجناح البرازيلي رافينيا عقده مع فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، ليظل مدافعا عن ألوان ناديه الحالي حتى عام 2028.

وقدم رافينيا أداء مميزا هذا الموسم، حيث أحرز 34 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة لزملائه في 56 مباراة خاضها مع برشلونة بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، وكان اللاعب الأكثر مشاركة في اللقاءات من جانب الألماني هانزي فليك، مدرب الفريق.

ويحتل رافينيا المركز الثاني في قائمة هدافي برشلونة هذا الموسم، خلف المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل 40 هدفا مع الفريق بجميع البطولات.

وتصدر نجم منتخب البرازيل /28 عاما/ قائمة هدافي برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عقب تسجيله 13 هدفا، وقاد الفريق الكتالوني لبلوغ الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، قبل أن يخرج على يد إنتر ميلان الإيطالي.

كما أحرز رافينيا 5 أهداف من إجمالي 16 هدفا سجلها برشلونة في مباريات (الكلاسيكو) الأربع التي فاز خلالها على غريمه التقليدي ريال مدريد هذا الموسم.

وساهم رافينيا في تتويج برشلونة بثلاثة ألقاب هذا الموسم، حيث حصد الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

وانضم رافينيا إلى برشلونة قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي عام 2022، حيث أحرز 10 أهداف في موسمه الأول مع الفريق، الذي شهد تقديمه 12 تمريرة حاسمة، وفي موسم 2023 / 2024، سجل 10 أهداف وصنع 13 هدفا.