بايرن ميونيخ يبتعد في صدارة البوندسليغا



ابتعد فريق بايرن ميونيخ، حامل اللقب، بصدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفضل فوزه المثير على مضيفه إينتراخت فرانكفورت 3-0، السبت، في الجولة السادسة للبوندسليغا.



ويدين النادي البافاري بالفضل في هذا الفوز للجناح الكولومبي الدولي لويس دياز، الذي سجل الهدفين الأول والثالث، بينما تكفل القناص الإنجليزي الدولي هاري كين بتسجيل الهدف الثاني.

وسجل بايرن انتصاره السادس على التوالي، محافظاً على العلامة الكاملة، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 18 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، الذي تعثر بالتعادل بهدف لمثله مع ضيفه لايبزج صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة.



واحتاج دياز إلى 15 ثانية فقط ليمنح بايرن ميونيخ التقدم، بعدما تلقى تمريرة من سيرج غنابري وسدد في الزاوية البعيدة بعد تشتيت خاطئ من مدافع فرانكفورت روبن كوخ.

وسجل الجناح الكولومبي هدفه الرابع خلال ست مباريات بالدوري الألماني، منذ انضمامه من ليفربول، والخامس له في عشر مباريات بجميع المسابقات مع النادي البافاري.



وأضاف هاري كين الهدف الثاني للنادي البافاري في الدقيقة 27 عبر تسديدة زاحفة من مسافة بعيدة، محرزاً هدفه الـ11 في الموسم الحالي للبوندسليغا، لينفرد بصدارة قائمة الهدافين.

وقبل ست دقائق من النهاية سجل دياز الهدف الثاني له والثالث لبايرن بعدما تلقى تمريرة من رافاييل جيريرو لم يجد معها صعوبة في هز شباك فرانكفورت.