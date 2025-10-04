الملعب التونسي يعتلي الصدارة ومستقبل المرسى يضرب بقوة



صعد فريق الملعب التونسي إلى صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي لكرة القدم بفضل فوزه المثير على ضيفه الترجي الجرجيسي 3-0، السبت، في المرحلة التاسعة.



ولقن مستقبل المرسى مضيفه أولمبي الباجي درساً قاسياً، وفاز عليه 6-0، وتعادل مستقبل سليمان سلبياً مع ضيفه البنزرتي.



وفي المباراة الأولى تقمص أمين الحبوبي دور البطولة وسجل الهدفين الأول والثالث للملعب التونسي في الدقيقتين العاشرة و71. وتكفل أمادو نداي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 62.

الفوز رفع رصيد الملعب التونسي في الصدارة إلى 21 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه الأفريقي.



وفي المباراة الثانية، أمطر مستقبل المرسى شباك مضيفه أولمبي الباجي بنصف دستة أهداف. وأسهم أحمد الحضري بقوة في هذا الفوز العريض بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 54 و71 و76.



وأحرز أمان الله بن حميدة هدفين لمستقبل المرسى في الدقيقتين 25 و56 ، بينما سجل عمور الطريدي الهدف الآخر للفريق الضيف في الدقيقة 50.



الفوز رفع رصيد مستقبل المرسى إلى عشر نقاط في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد أولمبي الباجي عند خمس نقاط ليبقى في قاع الترتيب.