«الصقور» يصل إلى قمة «الهواة» عن طريق الجزيرة الحمراء



حسم فريق الإمارات مباراة ديربي رأس الخيمة ضد مستضيفه الجزيرة الحمراء، بهدف اللاعب فابيو تكسيرا، الذي أحرزه في الدقيقة 57، ليرفع «الصقور» رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المسابقة بشكل مؤقت، بعد تحقيقه الفوز الثالث توالياً، وبقي الخاسر دون رصيد من النقاط.

وفي مباراة ثانية حقق فريق سيتي «ريمونتادا» مثيرة أمام ضيفه غلف يونايتد، خلال المباراة، التي أقيمت بملعب حتا، وانتهت بفوز سيتي بنتيجة 3-2، بكر غلف يونايتد بهدفي ليروي فير، وإيمانويل موتالي، لكن سيتي انتفض في الشوط الثاني فأحرز ثلاثية عبر فهد حديد وأندرسون وإسماعيل سلطان، الذي جاء في آخر دقائق المباراة، ليصل سيتي برصيده إلى 3 نقاط، وهو نفس رصيد غلف يونايتد، وتقام، غداً الأحد، مباراة واحدة تجمع كلاً من الذيد ومصفوت في مباراة يسعى فيها كل فريق إلى تحقيق الفوز، والظفر بالنقاط الثلاث.