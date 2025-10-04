اتحاد خنشلة يحسم المواجهة مع مولودية وهران بثنائية



فاز اتحاد خنشلة على ضيفه مولودية وهران 2/صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الجزائري لكرة القدم. ورفع اتحاد خنشلة رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف مستقبل الرويسات المتصدر، فيما تجمد رصيد مولودية وهران عند عشر نقاط في المركز الخامس.



وتقدم اتحاد خنشلة في الدقيقة 58 عن طريق محمد الزماني، قبل أن يضيف حجي شكال عفاري الهدف الثاني في الدقيقة 65. وفي مباراة أخرى بالجولة نفسها، فاز نجم بن عكنون على مضيفه مولودية البيض 2 - 1.

ورفع نجم بن عكنون رصيده إلى تسع نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد مولودية البيض عند ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر (قبل الأخير). وتقدم عبد الرحمن حشود لنجم بن عكنون في الدقيقة 13، قبل أن يضيف عادل جعبوط الهدف الثاني في الدقيقة 58. وفي الدقيقة 81 سجل مولودية البيض هدفه الوحيد عن طريق عبد الحكيم أمقران.