دورتموند يتلقى أول هدف بالدوري منذ أغسطس ويتعادل مع لايبزيغ



حوّل بروسيا دورتموند تأخره بهدف إلى التعادل 1-1 مع ضيفه لايبزيغ السبت ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، لتتوقف بذلك سلسلة من أربعة انتصارات متتالية لدورتموند في الدوري وتهتز شباكه للمرة الأولى في المسابقة منذ أغسطس.



وتأخر دورتموند، الذي فاز 4 - 1 على أتليتيك بيلباو في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، بعد سبع دقائق من بداية المباراة عندما حول كريستوف باومجارتنر كرة من ضربة رأس من أسان ويدراوجو إلى داخل الشباك.



وهذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها لايبزيغ هدفاً في أول 15 دقيقة، كما أنه الهدف الأول في شباك دورتموند بالدوري بعد أربع مباريات متتالية بشباك نظيفة.

وتعادل دورتموند بهدف سجله يان كوتو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 23، وبعدها حصل كل فريق على عدة فرص في الشوط الثاني.



وأضاع كل من باومغارتنر لاعب لايبزيغ وسيرو جيراسي هداف دورتموند فرصة للتسجيل من مسافة قريبة، واقترب جوليان براندت لاعب دورتموند البديل من التسجيل بضربة رأس لكن الكرة مرت خارج الشباك.

ورفع دورتموند رصيده في المركز الثاني إلى 14 نقطة، بينما يحتل لايبزيغ المركز الثالث برصيد 13 نقطة.



