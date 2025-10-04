الزمالك يواصل سلسلة النتائج السلبية ويتعادل مع غزل المحلة



غاب الزمالك عن الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي بتعادله 1-1 مع ضيفه غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم السبت.



وتعادل الزمالك 1-1 مع الجونة في الجولة الثامنة قبل أن يخسر الجولة الماضية 2-1 أمام الأهلي في قمة الكرة المصري ليحتل المركز الثاني برصيد 18 نقطة متأخراً بفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي بعد عشر مباريات فيما بات رصيد المحلة 11 نقطة في المركز 14. وقابل أحمد ربيع، في مشاركته الأولى مع الفريق، تمريرة عرضية من ركلة ركنية بضربة رأس قوية سكنت الشباك في الدقيقة 39.



لكن البديل محمود صلاح استغل خطأ دفاعياً لينفرد بمرمى محمد صبحي حارس الزمالك ليضعه الكرة في الشباك بالدقيقة 65. وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، تغلب الجونة 1-صفر على مضيفه طلائع الجيش بهدف محمد عماد في الدقيقة 56 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولعب طلائع الجيش بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد طرد حسام السويسي. وبات رصيد الجونة 12 نقطة في المركز العاشر مقابل تسع نقاط لطلائع الجيش في المركز 16.



