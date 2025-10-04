أبناء باتريك كلويفرت «مواليد منطقة الجزاء»



أثبت أبناء المهاجم السابق باتريك كلويفرت أن غريزة التهديف لدى نجم كرة القدم الهولندية الكبير تسري في عروق العائلة، عندما سجلوا أهدافاً في ثلاثة أيام متتالية مع ثلاثة أندية مختلفة.

وسجل كلويفرت الذي لعب مع هولندا وأندية من بينها برشلونة وميلان وأياكس أمستردام قرابة 250 هدفاً مع الأندية والمنتخب.



وبدأت سلسلة أهداف أبناء كلويفرت المتتالية في دوري أبطال أوروبا للشباب يوم الأربعاء عندما أطلق ابنه الأصغر والجناح شين (18 عاماً) تسديدة من على حافة منطقة الجزاء ليقود برشلونة للفوز 2 ـ 1 على باريس سان جيرمان.



وبعدها بيوم سجل روبن (24 عاماً) الهدف الثاني بضربة رأس في فوز أولمبيك ليون 2 - 0 على رد بول سالزبورغ في الدوري الأوروبي.



وأكمل جاستن جناح بورنموث (26 عاماً) الثلاثية الفريدة من نوعها بتسجيل هدف رائع من مسافة بعيدة في فوز فريقه 3 ـ 1 على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الجمعة.

وكتب باتريك الذي يتولى حالياً تدريب منتخب إندونيسيا على إنستغرام بعد فوز كل فريق من فرق أولاده «أب فخور».