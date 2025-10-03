«مباريات الظل» الأوروبية.. أحداث مثيرة وأرقام تاريخية



هي مباريات جرت في «الظل» إن جاز القول، مباريات الدوري الأوروبي، والمؤتمر الأوروبي، حتماً لا يسلط عليها الضوء مثل مباريات الأندية أبطال الدوري، ولكن مع ذلك تشهد الكثير والمثير من المواقف والإنجازات، وأيضاً إخفاقات غريبة.



عرفت مباريات منافسة المؤتمر الأوروبي نجاح كريستال بالاس في تخطي رقمه القياسي السابق المسجل قبل نحو 56 عاماً، فبعد الفوز على دينامو كييف 2 – 0، وصل الفريق اللندني إلى 19 مباراة بلا خسارة، وكان سابقاً قد وصل إلى 18 مباراة متتالية من غير خسارة في عام 1969.

أرقام مدهشة

أما بطولة الدوري الأوربي فقد عرفت العديد من الأرقام المدهشة، أولها وربما أكثرها غرابة ما قام به باركي أوزير، حارس مرمى ليل، في مواجهة فريقه أمام مضيفه روما، والتي خرج الفريق الفرنسي منتصراً فيها بهدف، وكان يمكن لأصحاب الأرض إدراك التعادل بعد ضربة جزاء في وقت متأخر من المباراة إلا أن أوزير نجح في التصدي لها ليست مرة واحدة بل ثلاث مرات، حيث تمت إعادة ركلة الجزاء في ثلاث مرات، وكان الحارس لها بالمرصاد في المرات الثلاث.

إنجاز

إنجاز آخر عرفته البطولة نفسها؛ فقد عاد أستون فيلا الإنجليزي منتصراً من ملعب فينوورد الهولندي 2 – 0، ليصل الفريق إلى انتصاره رقم 16 منذ عودته الموسم الماضي إلى البطولات الأوروبية، محتلاً المركز الرابع في عدد الانتصارات في هذه الفترة خلف ريال مدريد «19 انتصاراً»، وباريس سان جيرمان «18 انتصاراً» وبايرن ميونيخ «17 انتصاراً»، ولم تتوقف الليلة عن الإنجازات، وربما أكثر المستفيدين منها كان المهاجم النيوزلندي كريس وود، مهاجم نوتنغهام فوريست، وعلى الرغم من أن فريقه عرف الخسارة على أرضه أمام ميتيلاند الدنماركي 2 – 3، إلا أن ذلك لم يمنع وود من وضع اسمه في سجلات تاريخ كرة القدم بوصفه ثالث لاعب يسجل بعد انقطاع طويل عن التسجيل في البطولات الأوروبية، حيث نجح في الوصول إلى شباك الفريق الدنماركي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من المبدد في نهاية المباراة، ليعود إلى التسجيل أوروبياً بعد غياب استمر 13 عاماً و347 يوماً، ولا تزال الفترة الأول مسجلة باسم يوجينيو كوريني الذي سجل بقميص يوفنتوس عام 1990 ثم بقميص باليرمو عام 2005 بعد نحو 14 عاماً و347 يوماً أيضاً ليظل متقدماً بفارق عام عن وود.