يونايتد والحمرية يواجهان الشارقة والعين في دور الـ16 لأغلى الكؤوس



ضمن فريقا يونايتد والحمرية التواجد ضمن مرحلة دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة، بعد فوز يونايتد، مساء اليوم، بقيادة المدرب الإيطالي أندريا بيرلو على دبا الحصن بنتيجة 2-1. جاءت الأهداف عن طريق جوستافو أوليفيرا، وإبراهيم أوتارا في الدقيقتين 2، 9، وأحرز لدبا الحصن عليون ندور في الدقيقة 51، ليضرب يونايتد موعداً مع الشارقة في دور ثمن نهائي الكأس الغالية بعد أن أوقعت القرعة، التي أجريت قبل أيام في العاصمة أبوظبي، الشارقة في مواجهة الفائز من مباراة دبا الحصن ويونايتد.



وفي المباراة الثانية حقق الحمرية فوزاً عريضاً على ضيفه العروبة بنتيجة 3-0، أحرز الثلاثية كل من: إيدموندو أبوليناريو وريجيس توساتي والحساني تامبورا في الدقائق 79، 90، 90+7، ليلاقي الحمرية في الدور نفسه فريق العين في مباراة مثيرة ومرتقبة. وفي بقية مواجهات دور الـ16، يلاقي الوحدة جاره الظفرة، وخورفكان ضد كلباء، والبطائح ضد شباب الأهلي، وبني ياس يستقبل النصر، ودبا يستضيف الوصل، والجزيرة في ضيافة عجمان.