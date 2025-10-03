أموريم: أسلوب اللعب لا علاقة له بهزائم يونايتد



اعترف البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بأنه لا يمكنه الهرب من النتائج السيئة التي عانى منها الفريق في بداية الموسم الجاري، لكنه أكد أن أسلوب لعبه ليس هو السبب في ذلك.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد مرور ست جولات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مباراة وخسر باقي المباريات، ويدخل مباراة السبت على ملعبه أمام ساندرلاند، وذلك بعدما تعرض للهزيمة 1 - 3 أمام برينتفورد، في الجولة الماضية.



وحصل مانشستر يونايتد على 34 نقطة فقط، من 33 مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي تحت قيادة مدربه البرتغالي أموريم، والذي لم ينجح في تحقيق الفوز بشكل متتالٍ حتى الآن.

وقد تتسبب الخسارة أمام ساندرلاند، صاحب المركز الخامس، قبل الدخول لفترة التوقف الدولي، في تأزم موقف أموريم، لكن المصادر تشير إلى أن مانشستر يونايتد لم يحدد خليفته بعد.

ورغم ذلك، قال أموريم إن التفاصيل الصغيرة، هي التي تكلف الفريق، أكثر من أسلوب اللعب.



وأضاف في مؤتمر صحافي، الجمعة: «لا يمكنك الهرب من النتائج».

وتابع أموريم: «يجب علينا النظر للمباريات التي خسرناها، هل خسرنا أمام أرسنال بسبب أسلوب اللعب؟ حينما ترى مباراة مانشستر سيتي، هل يأتي إلى ذهنك أسلوب اللعب؟ لا أعتقد أنك يمكنك التفكير بذلك في تلك اللحظة».



وأوضح: «في مباراة برينتفورد، الطريقة التي استقبلنا بها الأهداف في شباكنا وصنعنا للفرص، هذا لا علاقة له بأسلوب اللعب، هذا رأيي، لا أقول إن الفريق سيلعب بشكل أفضل، من خلال طريقة أخرى أم لا، ليس هذا ما أقصده».



وقال: «لسنا نفس الفريق في بعض التفاصيل خلال المباريات التي خسرناها، نحن بحاجة لفعل الشيء نفسه بالطريقة نفسها كل يوم، ونحن لا نفعل ذلك، وهذا هو رأيي».