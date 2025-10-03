التوقف الدولي يمنح نصف أندية الدوري فرصة تصحيح المسار



تسعى أندية دوري المحترفين إلى استغلال فترة التوقف الدولي، لإعادة ترتيب الأوراق وتصحيح المسار، خاصة الأندية التي واجهت صعوبات في الجولات الأولى من الدوري. وتوقف دوري أدنوك للمحترفين، عقب نهاية الجولة الخامسة في 27 سبتمبر الماضي، من أجل خوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، بمواجهتي قطر وعمان يومي 11 و14 أكتوبر الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة.

ويصل عدد الأندية التي تأمل العودة إلى المسار الصحيح، إلى نحو نصف أندية دوري المحترفين، حيث عانى البعض من نتائج كارثية، والبعض الآخر من نتائج مخيبة، لم تأتِ على قدر طموحات الجماهير، لتأتي فترة التوقف كفرصة ذهبية من أجل تصحيح الأمور.

ويأتي نادي بني ياس في مقدم الأندية التي قد يمنحها التوقف فرصة للخروج من سلسلة نتائج هي الأسوأ في تاريخ الفريق خلال مشاركاته في دوري المحترفين، بعد أن تعرض للهزيمة في كل مبارياته في الدوري منذ بداية الموسم، وخسر 5 لقاءات، ولم يتمكن من تسجيل أي هدف.



وتسبب سوء نتائج بني ياس في الإطاحة بمدربه البلغاري إيفايلو بيتيف، عقب الخسارة القاسية من الجزيرة برباعية في الجولة الرابعة، والاستعانة بالمدرب السابق للفريق، الروماني دانييل إيسايلا، وسعى النادي لتدارك الأمور بإجراء عدد من التعاقدات الجديدة، وتغيير أجنبيين بضم شوكوروف والحسن كوروما، بدلاً من إسماعيل توريه وكايكي بيريرا.

ويحتل بني ياس المركز الأخير في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين من دون رصيد، والسؤال الذي يطرح نفسه.. هل يستطيع إيسايلا إخراج بني ياس من عثرته؟، المدرب الروماني، سيحاول خلال التوقف وضع يديه على السلبيات، ولم شمل الفريق من جديد، وسيشارك الفريق في دورة ودية بأبوظبي، تضم إلى جانبه الوحدة والجزيرة، وفريقاً من خارج الإمارات، ربما يتمكن من خلالها تغيير الصورة الباهتة للفريق، ومحاولة إنقاذه قبل الدخول في هوة عميقة، تطيح به من المحترفين.



كما يأمل دبا تغيير واقعه، بعد ظهوره المخيب منذ بداية الموسم، حيث لم يحصد الفريق سوى نقطة واحدة فقط في الجولة الماضية، قبل التوقف بالتعادل مع النصر، وتلقى 4 هزائم من الشارقة والعين والظفرة وكلباء، وضعته في المركز قبل الأخير، وبثاني أضعف دفاع بعد أن استقبلت شباكه 11 هدفاً.

البطائح كذلك يعاني على صعيد النتائج، فلم يحصد الفريق سوى 3 نقاط من فوز وحيد في الجولة الثانية على حساب خورفكان، ويحتل المركز الثاني عشر، إذ بعد الخسارة من العين في بداية الموسم، ثم الفوز على خورفكان، بدأت النتائج السلبية تتوالى في آخر 3 مباريات، وخسر من عجمان والوصل والظفرة. أما خورفكان، الذي يحتل المركز الحادي عشر، فحصد 4 نقاط من 5 جولات، ويأمل أن يأتي التوقف بثماره، ويستطيع الفريق تعديل وضعه بتحقيق نتائج أفضل بعد العودة.

ويعد احتلال الشارقة للمركز العاشر برصيد 4 نقاط، من أبرز المفاجآت منذ بداية الموسم، إذ على الرغم من المسيرة الجيدة للفريق على مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أنه في الدوري بدأ بداية مخيبة للغاية، ولم يتمكن إلا من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها، وخسر 3 لقاءات أمام الجزيرة وعجمان والوصل.



ويتعرض الجهاز الفني للشارقة، بقيادة ميلوش، لانتقادات وضغوط عنيفة، في ظل النتائج غير المتوقعة للفريق في الدوري، بعد أن كان التفاؤل يسود قلعة «الملك» قبل بداية الموسم، وربما عودة الفريق بنتيجة إيجابية أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، تعيد الثقة، وتغير الأجواء خلال فترة التوقف.

ورغم أن وضع الجزيرة والنصر أخف وطأة من الأندية السابقة، إلا أن موقف الفريقين في جدول الترتيب لا يرضي طموحات جماهيرهما، بعد الانتدابات والصفقات التي أبرمها كلا الناديين، خلال الميركاتو الصيفي.

فالجزيرة يحتل المركز التاسع برصيد 7 نقاط، وبعد الهزة العنيفة في بداية الموسم، عقب الخسارة من خورفكان في الجولة الأولى، والتي أطاحت برأس مدربه المغربي الحسين عموتة، تعاقد النادي مع الهولندي مارينو بوشيتش، ونجح النادي في العودة في الجولة التالية بانتصار على الشارقة، لكن نتائجه ظلت متذبذبة، بالتعادل مع النصر، ثم فوز على بني ياس، والخسارة أمام الوحدة في الديربي، حيث يأمل بوشيتش الاستفادة من التوقف، ونقل أفكاره وأسلوبه إلى اللاعبين، لا سيما مع انضمام المهاجم الكونغولي سيمون بانزا، الذي يعول عليه الفريق كثيراً في قيادة الهجوم، وسرعة انسجامه وتأقلمه مع الفريق.



ورغم البداية القوية للنصر، بالفوز في أول مباراتين على كلباء وعجمان، واحتلاله الصدارة مبكراً، والتوقعات بأن «العميد» سيظهر بشكل مختلف وأقوى في الموسم، حدث التراجع في الجولات التالية، بتعادل مع الجزيرة، ثم الخسارة من شباب الأهلي في الديربي، والسقوط في فخ التعادل مع دبا في الجولة الخامسة، لتعود الشكوك في قدرة الفريق على المنافسة على الصدارة.

وبخلاف الأندية السبعة السابقة، تعد النتائج مرضية بالنسبة للأندية التي تحتل المراكز الأول وحتى السابع، وهي العين المتصدر، والوحدة وشباب الأهلي والوصل، لكنها مرضية للغاية، وبنسبة كبيرة، لكلباء، الذي يحتل المركز الثالث بـ 10 نقاط، والظفرة العائد إلى دوري المحترفين، وفاجأ الجميع بمستوى جيد، مكّنه من حصد 9 نقاط، وبنفس الرصيد، يأتي عجمان في المركز السابع.