طارق السيد و«الخلطة السحرية» دليل دبا الحصن لـ«المحترفين»



يتطلع المصري طارق السيد مدرب دبا الحصن إلى إعادة الفريق لدوري المحترفين مجدداً بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى، الموسم الماضي، كما يأمل في الوقت ذاته إلى تحقيق إنجاز جديد يضاف لسجله في دوري «الهواة» بالصعود للمرة الرابعة، والثانية مع دبا الحصن، وكان طارق السيد قد قاد دبا الفجيرة للصعود مرتين، في حين كان وراء صعود دبا الحصن في موسم 2024-2025، ويملك حارس مرمى الزمالك السابق خبرة كبيرة في دوري الهواة، حيث سبق له تدريب الجزيرة الحمراء ودبا الفجيرة والعربي والإمارات والحمرية والبطائح، ويراهن طارق السيد لتحقيق حلم الحصناوية بالدرجة الأولى على كتيبة المحترفين والمقيمين على اعتبار أنهم «الخلطة السحرية» الأكثر تأثيراً وقدرة على صناعة الفارق.



ويعد أجانب ومقيمو دبا الحصن قوة ضاربة في صفوف الفريق، إضافة إلى الشباب وعناصر الخبرة من المواطنين، وحقق الحصن بداية واعدة في دوري «الهواة» بالفوز في أول مباراتين على حساب مجد والجزيرة الحمراء وسجل ستة أهداف من دون أن تهتز شباكه، ويتصدر الفريق الترتيب بفارق الأهداف عن أقرب منافسيه، ويعد دبا الحصن أحد أبرز المرشحين للصعود إلى جانب فرق العروبة والإمارات والحمرية وحتا والفجيرة.

كما بلغ دبا الحصن نصف نهائي تمهيدي كأس رئيس الدولة بعد الفوز في مباراته الأولى على الجزيرة الحمراء في الدور التمهيدي الأول وعلى العربي في المباراة الثانية، ويلتقي بفريق يونايتد، مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات نصف نهائي الكأس الغالية، والفائز من هذه المباراة يلاقي فريق الشارقة في مرحلة دور الـ16 في وقت ينتظر فيه العين الفائز من مباراة العروبة والحرية.