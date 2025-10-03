سلوت يتوقع غياب أليسون لما بعد فترة التوقف الدولي



قال أرني سلوت مدرب ليفربول الجمعة إنه من المتوقع أن يغيب حارس المرمى أليسون بيكر لما بعد فترة التوقف الدولي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وذلك قبل مباراة فريقه أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.



وخرج الحارس الدولي البرازيلي من الملعب مصاباً في الشوط الثاني خلال خسارة ليفربول 1- 0 أمام غلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.



ومن المقرر أن يستعين سلوت بالحارس البديل جورجي مامارداشفيلي في غياب أليسون مع سعي ليفربول لتوسيع فارق النقطتين الذي يفصله عن أرسنال في صدارة الدوري الممتاز.

وقال سلوت للصحفيين «أليسون ليس ضمن تشكيلة الفريق غداً ولن يسافر إلى البرازيل مع المنتخب الوطني».



وأضاف «سأتفاجأ إذا شارك في المباراة الأولى بعد فترة التوقف الدولي. بعدها يمكن أن تسير الأمور بشكل أسرع أو أبطأ قليلاً. من الصعب تحديد ذلك».



ومع استعداد ليفربول لخوض مجموعة من المباريات تشمل مواجهة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري، وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، فإن سلوت سعيد بوجود بديل قوي لأليسون. وتابع «أعتقد أننا رأينا أمام ساوثهامبتون أنه (مامارداشفيلي) تأقلم بشكل جيد».



وأردف «كنا نعلم أننا تعاقدنا مع حارس مرمى جيد جداً. عندما يلعب مباراته الأولى فهذا يعني أنه تأقلم جيداً مع نادينا. إنها ليست مفاجأة لأنه حارس مرمى ذو جودة عالية».

ويدخل ليفربول الذي خسر 2 - 1 على ملعب كريستال بالاس أواخر الشهر الماضي، المباراة على ملعب ستامفورد بريدج وهو يمر بسلسلة نادرة من خسارتين متتاليتين، وشدد سلوت على ضرورة التحسن عندما يواجه تشيلسي صاحب المركز الثامن.



وقال الهولندي «ردة الفعل بعد خسارة مباراتين متتاليتين قد يقال إنها إيجابية، لكن ما رأيته هو فريق يقاتل حتى اللحظة الأخيرة محاولا تحقيق نتيجة (أمام غلطة سراي)».

وأضاف «قلت مراراً في الموسم الماضي إن الفوارق ضئيلة للغاية، وهذا هو الحال أيضاً هذا الموسم، نحاول إيجاد طرق لنكون أفضل، ولا نعتمد فقط على الحظ أو ركلة ثابتة أو شيء من هذا القبيل.. علينا تقديم أداء أفضل».