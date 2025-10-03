لا مكان لأفضل لاعب إنجليزي بين «الأسود الثلاثة»



استبعد جود بيلينغهام، الجمعة، من قائمة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم «الأسود الثلاثة» التي ستواجه ويلز ولاتفيا، وذلك بعد يومين من اختياره أفضل لاعب في المنتخب الوطني خلال العام.

وعاد لاعب ريال مدريد، أخيراً، بعد فترة غياب استمرت شهرين، بعدما أجرى جراحة في الكتف، وشارك مع الريال في آخر أربع مباريات بكل المسابقات.



ولكن لم يتم استدعاء بيلينغهام في القائمة التي تضم 24 لاعباً والتي اختارها توماس توخيل، والتي شهدت أيضاً عدم استدعاء فيل فودين، الذي أعاد اكتشاف نفسه مع مانشستر سيتي.

ويظل استبعاد بيلينغهام، أحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم، هو الأبرز هذه المرة.



واختير بيلينغهام، أول من أمس، أفضل لاعب إنجليزي لموسم 2024-2025، بعد أن قدم لحظات حاسمة خلال مشوار الفريق إلى نهائي كأس أمم أوروبا العام الماضي، وعلى وجه الخصوص هدف التعادل المتأخر بركلة خلفية مزدوجة أمام سلوفاكيا في دور الـ16. في أغسطس، اعتذر توخيل لبيلينغهام بسبب وصفه سلوك لاعب الوسط بأنه «قد يكون مزعجاً بعض الشيء».



وقال توخيل إنه لم يكن هناك «أي رسالة أو أجندة خفية» وراء تعليقه، الذي أدلى به في مقابلة إذاعية بعد يوم من الخسارة 1-3 في مباراة ودية أمام السنغال في يونيو الماضي.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع منتخب ويلز في مباراة ودية يوم الخميس المقبل، وبعدها بخمسة أيام يواجه منتخب لاتفيا في مباراة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.